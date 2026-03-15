Conmoción: asesinaron a un docente que trabajaba como chofer de una aplicación
La víctima fue atacada a tiros durante un supuesto intento de robo en Virrey del Pino. El conductor trabajaba como docente y también hacía viajes en una aplicación.
Conmoción: asesinaron a un docente que trabajaba como chofer de una aplicación
Un docente que también trabajaba como chofer de una aplicación de viajesfue asesinado a balazos durante un hecho ocurrido el sábado por la noche en la autopista Presidente Perón, en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, partido de La Matanza. Por el crimen quedó detenido un policía que viajaba como pasajero en el vehículo.
La víctima, identificada como Pereyra, conducía un Chevrolet Corsa cuando fue interceptado por varios hombres que se encontraban a pie. De acuerdo con la reconstrucción inicial de los investigadores, los atacantes le robaron el auto y le dispararon en reiteradas ocasiones.
Cuando una ambulancia llegó al lugar, los médicos constataron que el conductor ya había fallecido producto de las heridas de bala.
En el vehículo viajaba también el oficial Matías Alejandro Vizgarra Riveros, quien presta servicio en la Base UTOI “Puente 12”. Tras tomarle declaración y analizar distintos elementos de prueba, el fiscal Adrián Arribas, de la Unidad Temática de Homicidios de La Matanza, solicitó su detención, medida que posteriormente fue avalada por la Justicia.
Las pericias realizadas por la Policía Científica determinaron que la víctima presentaba múltiples impactos de bala: dos en la parte posterior del tronco a la altura de la escápula derecha, uno en el pectoral derecho y otros en el codo izquierdo y en el brazo derecho. En la escena del crimen los investigadores secuestraron cinco vainas calibre 9 milímetros y un proyectil encamisado.
El caso generó una fuerte conmoción entre familiares y allegados. Victoria, hermana de la víctima, reclamó el esclarecimiento del hecho a través de redes sociales: “Por favor, compartan, es mi hermano. Lo mataron para robarle el auto. Se tiene que hacer justicia”.
Otra de sus hermanas apuntó directamente contra el policía detenido: “A mi hermano lo mató un policía que fue su pasajero. Lo mató y después se fue a trabajar a la UTOI. La institución que nos tiene que cuidar, lo mató”.
En el mismo mensaje agregó una dura denuncia: “Mi hermano hacía su extra en DiDi, mientras el policía robaba y mataba”.
La investigación continúa para determinar con precisión cómo ocurrió el ataque y si hubo otros involucrados en el crimen.