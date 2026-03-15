Conmoción: asesinaron a un docente que trabajaba como chofer de una aplicación

Las pericias realizadas por la Policía Científica determinaron que la víctima presentaba múltiples impactos de bala: dos en la parte posterior del tronco a la altura de la escápula derecha, uno en el pectoral derecho y otros en el codo izquierdo y en el brazo derecho. En la escena del crimen los investigadores secuestraron cinco vainas calibre 9 milímetros y un proyectil encamisado.

El caso generó una fuerte conmoción entre familiares y allegados. Victoria, hermana de la víctima, reclamó el esclarecimiento del hecho a través de redes sociales: “Por favor, compartan, es mi hermano. Lo mataron para robarle el auto. Se tiene que hacer justicia”.

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Otra de sus hermanas apuntó directamente contra el policía detenido: “A mi hermano lo mató un policía que fue su pasajero. Lo mató y después se fue a trabajar a la UTOI. La institución que nos tiene que cuidar, lo mató”.

En el mismo mensaje agregó una dura denuncia: “Mi hermano hacía su extra en DiDi, mientras el policía robaba y mataba”.

La investigación continúa para determinar con precisión cómo ocurrió el ataque y si hubo otros involucrados en el crimen.