Policiales
Asesinato
Muerte
HORAS DE AGONÍA

El brutal asesinato de una jubilada de 81 años que horroriza a San Isidro: "La dejaron atada"

María Susana Rodríguez Iturriaga, de 81 años, fue encontrada sin vida en su vivienda de Acassuso, San Isidro. La fiscalía investiga un homicidio en ocasión de robo y ya hay cinco detenidos por el crimen.

Una mujer de 81 años fue hallada asesinada en su vivienda de la localidad bonaerense de Acassuso, partido de San Isidro, luego de que su familia no lograra comunicarse con ella durante varios días. La víctima, identificada como María Susana Rodríguez Iturriaga, fue encontrada con las manos atadas y múltiples golpes en el cuerpo, según confirmaron fuentes judiciales.

El hallazgo fue realizado por personal policial que ingresó al domicilio alertado por los familiares. Allí descubrieron el cuerpo en una de las habitaciones, en medio de un fuerte desorden, lo que hizo suponer desde un primer momento que se trató de un asalto violento.

Cómo ocurrió el crimen de María Rodríguez Iturriaga

El cuerpo de la mujer fue hallado en una propiedad ubicada en la calle General Justo José de Urquiza al 1100. Según confirmó el fiscal Patricio Ferrari, la causa fue caratulada como “homicidio criminis causa en ocasión de robo”, ya que los delincuentes habrían ingresado para robar y luego la asesinaron para no dejar testigos.

Su sobrina Marina contó en diálogo con Telefe que los ladrones saltaron la reja e ingresaron por la parte trasera de la vivienda. “Levantaron las persianas, seguramente. Era de noche, estaba en pijama”, relató conmovida.

Entraron a robarle, creen que el sábado. Mientras robaban, la ataron y la golpearon. Había sangre por todos lados. No se llevaron nada porque no había nada de valor”, agregó.

Las aberturas del domicilio estaban forzadas, los ambientes revueltos y el cuerpo de María Susana fue hallado en una de las habitaciones. La mujer, que vivía sola, era descrita por su familia como “muy activa y alegre”.

Quiénes son los detenidos por el crimen y qué se sabe de la Banda del Millón

Los asesinos serían parte de la Banda del Millón, un grupo delictivo especializado en entraderas y robos en viviendas de alto poder adquisitivo. La organización fue desmantelada esta semana tras un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad de San Isidro, la Fiscalía de Martínez, la Policía Bonaerense y el Centro de Monitoreo de Tigre.

Durante el procedimiento, fueron detenidos cinco sospechosos:

  • Miguel Ángel Vieira (47 años), alojado en la Comisaría 4ª de San Isidro.

  • Julio Ramiro Emiliano (20).

  • Matías Maturro, Thiago Conzo y Agustín Gómez, de entre 20 y 26 años.

En su poder se encontraron teléfonos celulares, barretas, hierros, mazas, pasamontañas, guantes y un Fiat Palio, vehículo que habría sido utilizado para llegar a la casa de la jubilada.

Según confirmaron fuentes judiciales, al menos dos de ellos participaron activamente del homicidio ocurrido la noche del sábado 25 de octubre, y serían los responsables de los golpes y hematomas detectados en la autopsia.

Los investigadores también determinaron que la organización recibía información desde la cárcel, presuntamente del Penal 57 de Campana, donde internos señalaban los domicilios a atacar y coordinaban los robos con los autores materiales.

Qué otros delitos se le atribuyen a la organización

La Banda del Millón ya había sido noticia en agosto, cuando dos menores de edad integrantes del grupo fueron detenidos en San Isidro tras intentar cometer un robo. Los adolescentes, de 15 y 16 años, circulaban en moto y huyeron de la Policía antes de ser interceptados cerca de la villa La Cava.

Fuentes judiciales revelaron que uno de ellos estaba prófugo desde enero por homicidio y robo agravado. Esa causa había encendido las alarmas sobre la escalada de violencia del grupo, que ahora suma el crimen de Rodríguez Iturriaga a su historial.

Había sangre en el piso. Fueron unos degenerados. Para robarle dos pesos con cincuenta. Esta locura, esta impunidad… ya ni en una linda zona uno puede vivir tranquilo”, lamentó la sobrina de la víctima.

La causa continúa en manos del fiscal Ferrari, mientras los detenidos permanecen bajo investigación por homicidio y asociación ilícita.

