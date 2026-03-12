Paritaria docente: los gremios rechazaron la oferta del Gobierno y advierten con un nuevo paro

Romero también remarcó que los $650.000 propuestos “resultan una cifra superada incluso por los pagos mínimos que se abonan en casi todas las provincias”, donde los salarios básicos ya se ubican por encima. Además recordó que el sueldo de referencia homologado por el Gobierno en febrero fue de $500.000, al que calificó como “un salario de indigencia”.

El dirigente sindical alertó además sobre las consecuencias de los bajos ingresos en la vida cotidiana de los trabajadores del sector. “Hay docentes, y la familia de los docentes, que comen en comedores escolares y de barrio”, aseguró, y señaló que esa situación se repite con mayor frecuencia en provincias como Misiones, Chaco y Corrientes.

udahoriz.jpg

“El docente no está cubriendo el pago de servicios indispensables”, añadió y remarcó que ese sector “no puede pagar la luz, no puede pagar el agua, tiene problemas de vivienda. No puede pagar los alquileres. Hay muchos docentes que están siendo desalojados por falta de pago”.

Según Romero, la caída del poder adquisitivo también impacta en la salud de los educadores. “Vemos a los docentes muy deteriorados en su salud física y mental”, sostuvo. Y agregó que con los salarios actuales muchos trabajadores del sector dejan de atender su salud porque no pueden afrontar los costos.

El dirigente vinculó además el deterioro salarial con el aumento del ausentismo escolar y la caída de la matrícula. “Los padres no los pueden mandar a la escuela porque no tienen para comprarle las cosas indispensables para ir a la escuela, no le pueden comprar un guardapolvo, están lejos de la tecnología”, afirmó.

La postura de CTERA

Además de UDA, en la reunión participaron el resto de los sindicatos del sector educativo. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), conducida por Sonia Alesso, informó que la propuesta salarial fue “rechazada de manera unánime por todas las organizaciones sindicales docentes por considerarla insuficiente y alejada de la realidad económica que atraviesan las y los trabajadores de la educación”.

Sonia Alesso Ctera

En un comunicado, la entidad también reclamó un salario acorde a la canasta familiar, la restitución del FONID, el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo, el aumento de las partidas para comedores escolares y copa de leche, y mayores recursos destinados a infraestructura y construcción de escuelas.

“Resulta inadmisible que la paritaria nacional docente haya estado prácticamente paralizada durante casi un año, en un contexto de fuerte deterioro salarial y de desfinanciamiento de la educación pública", concluyó el gremio.