Paro docente por el 8M: este lunes no habrá clases en muchas escuelas de CABA y la provincia de Buenos Aires

“Convocamos a todas las organizaciones de base a participar y generar acciones con distintas modalidades, acordes a lo que cada sindicato defina”, señaló la entidad en un comunicado titulado “CTERA rumbo al #8M”, firmado por la secretaria general Sonia Alesso y la secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades Lilia López.

En el documento, el gremio expresó su rechazo a la reforma laboral, al proyecto de ley de libertad educativa y al desfinanciamiento del sistema educativo, al considerar que estas medidas representan un retroceso para los trabajadores del sector.

Marcha en el centro porteño

El epicentro de la movilización se realizará este lunes a las 16.30 en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, donde organizaciones sindicales y sociales marcharán desde las inmediaciones del Congreso hacia Plaza de Mayo.

La convocatoria fue impulsada por un bloque sindical que reúne a organizaciones vinculadas a CGT, CTA-T, CTA-A, además de movimientos sociales como CCC y UTEP.

Durante una conferencia de prensa, los organizadores presentaron un documento titulado “Las trabajadoras en unidad contra las reformas esclavistas de Milei y el FMI”, en el que cuestionaron el contexto económico actual y denunciaron ajuste, precarización laboral, despidos y cierre de fábricas.

Según el texto, estas políticas profundizan la feminización de la pobreza y afectan programas destinados a la protección de derechos de mujeres y diversidades.

El paro se trasladó al lunes

El paro internacional feminista del 8M se convoca tradicionalmente cada 8 de marzo en distintos países del mundo. Este año, sin embargo, las organizaciones decidieron trasladar la jornada de protesta al lunes 9 de marzo, ya que la fecha original coincide con un domingo.

La medida se da además en un contexto de protestas sindicales contra el Gobierno de Javier Milei, vinculadas al debate por la reforma laboral y a reclamos del sector educativo.

Cómo impacta en el ciclo lectivo

El inicio del ciclo lectivo ya había presentado complicaciones en la provincia de Buenos Aires, donde miles de estudiantes solo tuvieron tres días de clases durante la primera semana debido a un paro nacional docente realizado el lunes 3 de marzo.

En algunos distritos también hubo medidas impulsadas por SUTEBA Multicolor, la corriente opositora a la conducción sindical encabezada por Roberto Baradel.

Para este lunes, además de los docentes, ATE también confirmó su adhesión a la protesta, lo que podría afectar tareas de limpieza, mantenimiento y asistencia en las escuelas, ya que el gremio representa a los auxiliares educativos.

El acuerdo salarial docente en la Provincia

En paralelo, el Plenario de Secretarios Generales de SUTEBA aprobó esta semana la propuesta salarial presentada por el gobierno bonaerense de Axel Kicillof.

El acuerdo contempla un aumento del 9% sobre el salario de enero de 2026, distribuido de la siguiente manera:

1,5% en febrero

5% en marzo, con mejoras en bonificaciones para directivos, preceptores y profesores

2,5% en abril

Además, incluye una bonificación extraordinaria de $28.700, no remunerativa ni bonificable, como compensación por FONID y conectividad.

Sindicatos docentes y estatales adhieren a la medida de fuerza internacional feminista.

Según la oferta, los salarios quedarían de la siguiente forma:

Maestro de grado jornada simple: $800.084 en marzo y $850.053 en abril

Jornada completa: $1.600.168 en marzo y $1.700.106 en abril

Docentes con quinta hora: $1.005.638 en marzo y $1.060.424 en abril

Profesores con 20 módulos: $1.032.198 en marzo y $1.113.838 en abril

El acuerdo también incorpora una cláusula de monitoreo en mayo y reapertura de paritarias en junio.

Fue en ese mismo plenario donde SUTEBA resolvió adherir oficialmente al paro del lunes 9 de marzo, lo que impactará en el dictado de clases en gran parte de las escuelas bonaerenses.