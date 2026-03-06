La principal hipótesis del asesinato del docente Walter Aguirre: así encontraron al cuerpo

El estado del lugar sugiere que hubo una fuerte lucha o un robo, aunque todavía se investiga si faltan objetos del departamento.

La principal hipótesis: un ataque de “viudo negro”

el-profesor-estaba-muerto-en-una-habitacion-foto-tn-MUJVLN7E7ZGALBPYQ5C4QWMJAA

Las primeras averiguaciones de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad apuntan a que Aguirre habría pasado la noche con una persona que conoció recientemente.

La hipótesis más fuerte es que se trató de un “viudo negro”, una modalidad delictiva en la que el agresor establece un vínculo casual con la víctima para luego robarle o atacarla.

Los investigadores creen que Aguirre habría acordado un encuentro en su departamento con una persona de sexo masculino, aunque todavía se intenta establecer cómo se conocieron.

Entre las posibilidades que analiza la fiscalía figura que el contacto se haya producido a través de una aplicación de citas, ya que una de las versiones menciona la app Grindr.

Además, por los movimientos registrados en el edificio, los investigadores sospechan que ambos habrían pasado varias horas juntos antes del crimen.

La investigación judicial

La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°58, a cargo del fiscal Jorge Héctor Emilio Fernández, quien ordenó una serie de medidas para avanzar con la investigación.

Entre ellas:

análisis de cámaras de seguridad del edificio y la zona

peritajes en el departamento de la víctima

revisión del teléfono y las redes sociales de Aguirre

reconstrucción de sus últimos contactos y movimientos

El objetivo es identificar a la persona que estuvo con el docente antes de su muerte y determinar si el crimen tuvo como móvil el robo.

Quién era Walter David Aguirre

Aguirre tenía una extensa trayectoria académica y profesional. Actualmente se desempeñaba como director de la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Flores (UFLO) y también era docente en distintas instituciones universitarias.

Entre ellas: la Universidad de Buenos Aires (UBA), en la Facultad de Ciencias Económicas; Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES); y el Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios.

Además, era CEO de la empresa de ciberseguridad Fenikso, dedicada a soluciones tecnológicas y seguridad informática.

Su carrera profesional también incluyó trabajos de consultoría para organismos públicos y empresas privadas, así como tareas vinculadas al área de informática y administración.

El mensaje de la universidad

Asesinato del un docente en Caballito

Tras conocerse la noticia, la Universidad de Flores publicó un comunicado para despedir al docente. La institución lo describió como “un profesional valioso, comprometido con la educación y una persona cercana, respetada y querida por colegas y estudiantes”.

“Honraremos su memoria desde el compromiso con la educación y los valores que compartimos”, expresó la universidad.

Muchos alumnos también manifestaron su dolor en redes sociales y recordaron al profesor como uno de los docentes más queridos de la carrera.