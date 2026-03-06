La principal hipótesis del asesinato del docente Walter Aguirre: así encontraron al cuerpo

El crimen de Walter David Aguirre, docente universitario y director de la carrera de Administración de Empresas en la Universidad de Flores (UFLO), mantiene en alerta a los investigadores que intentan reconstruir las últimas horas de la víctima.
El crimen del docente universitario de 55 años, conmociona al barrio porteño de Caballito. El hombre fue encontrado muerto en su departamento y la Justicia intenta reconstruir qué ocurrió durante las horas previas al hallazgo.
La principal hipótesis por el asesinato del docente Walter Aguirre.
El crimen de Walter David Aguirre, docente universitario y director de la carrera de Administración de Empresas en la Universidad de Flores (UFLO), mantiene en alerta a los investigadores que intentan reconstruir las últimas horas de la víctima.
El hombre de 55 años fue hallado muerto en su departamento del barrio porteño de Caballito, y la principal línea de investigación apunta a un posible ataque de un “viudo negro”, es decir, una pareja ocasional que habría ingresado a su casa y terminó asesinándolo.
El cuerpo fue encontrado el miércoles en un departamento ubicado en Hidalgo al 300, donde Aguirre también tenía montada la oficina de su empresa de ciberseguridad. El hallazgo lo realizó un empleado de la compañía, quien al no poder comunicarse con su jefe ingresó al lugar y dio aviso inmediato al 911.
Cuando los efectivos de la Policía de la Ciudad llegaron al departamento, se encontraron con una escena violenta. El cuerpo de Aguirre estaba tendido en el piso del dormitorio, con las manos atadas con precintos, signos de golpes en distintas partes del cuerpo y una funda de almohadón introducida en la boca, que habría sido utilizada para evitar que gritara.
El estado del lugar sugiere que hubo una fuerte lucha o un robo, aunque todavía se investiga si faltan objetos del departamento.
Las primeras averiguaciones de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad apuntan a que Aguirre habría pasado la noche con una persona que conoció recientemente.
La hipótesis más fuerte es que se trató de un “viudo negro”, una modalidad delictiva en la que el agresor establece un vínculo casual con la víctima para luego robarle o atacarla.
Los investigadores creen que Aguirre habría acordado un encuentro en su departamento con una persona de sexo masculino, aunque todavía se intenta establecer cómo se conocieron.
Entre las posibilidades que analiza la fiscalía figura que el contacto se haya producido a través de una aplicación de citas, ya que una de las versiones menciona la app Grindr.
Además, por los movimientos registrados en el edificio, los investigadores sospechan que ambos habrían pasado varias horas juntos antes del crimen.
La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°58, a cargo del fiscal Jorge Héctor Emilio Fernández, quien ordenó una serie de medidas para avanzar con la investigación.
Entre ellas:
análisis de cámaras de seguridad del edificio y la zona
peritajes en el departamento de la víctima
revisión del teléfono y las redes sociales de Aguirre
reconstrucción de sus últimos contactos y movimientos
El objetivo es identificar a la persona que estuvo con el docente antes de su muerte y determinar si el crimen tuvo como móvil el robo.
Aguirre tenía una extensa trayectoria académica y profesional. Actualmente se desempeñaba como director de la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Flores (UFLO) y también era docente en distintas instituciones universitarias.
Entre ellas: la Universidad de Buenos Aires (UBA), en la Facultad de Ciencias Económicas; Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES); y el Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios.
Además, era CEO de la empresa de ciberseguridad Fenikso, dedicada a soluciones tecnológicas y seguridad informática.
Su carrera profesional también incluyó trabajos de consultoría para organismos públicos y empresas privadas, así como tareas vinculadas al área de informática y administración.
Tras conocerse la noticia, la Universidad de Flores publicó un comunicado para despedir al docente. La institución lo describió como “un profesional valioso, comprometido con la educación y una persona cercana, respetada y querida por colegas y estudiantes”.
“Honraremos su memoria desde el compromiso con la educación y los valores que compartimos”, expresó la universidad.
Muchos alumnos también manifestaron su dolor en redes sociales y recordaron al profesor como uno de los docentes más queridos de la carrera.