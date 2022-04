Coronavirus: cuáles son los nuevos requisitos para ingresar a Uruguay y Brasil

¿Cuáles son los nuevos requisitos para ingresar a Brasil?

Ambos países del Mercorsur solamente exigirán a los viajeros que ingresen a su territorio la presentación del comprobante de vacunación completa.

En el caso del comandado por Jair Bolsonaro, las nuevas regulaciones fueron difundidas a última hora del viernes en el boletín oficial, tras una recomendación de buenas prácticas de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), el organismo encargado de regular el sector de la salud.

Para aquellos brasileros o extranjeros con residencia en el país, la presentación del certificado de vacunación contra el coronavirus no será una obligación. Asimismo, detallaron que en el caso de aquellos extranjeros que no se encuentren inoculados seguirán exigiendo un test negativo realizado en no más de 24 horas previas al ingreso.

Para estos últimos, la modificación de las medidas significará que estarán exentos de tener que cumplir la cuarentena obligatoria de 14 días que regía hasta la semana pasada.

¿Cómo son las nuevas medidas para entrar a Uruguay?

En el caso uruguayo, el presidente Luis Lacalle Pou emitió un decreto este sábado en el que dispuso la eliminación de la obligación de presentar una prueba de coronavirus negativa para ingresar al país.

“Resulta necesario y conveniente actualizar el marco normativo referido, adecuándolo a la evaluación de las medidas adoptadas y la evolución de la pandemia que motiva la situación de emergencia nacional sanitaria”, comienza el decreto uruguayo que modifica la normativa emitida a mediados de julio de 2020.

Según el documento oficial, desde el lunes 4 de abril solamente se pedirá el resultado negativo de un test de Pcr o antígenos a "quienes no hayan cursado la enfermedad coronavirus dentro de los últimos 10 a 90 días previos al embarque o arribo al país” y tampoco a quienes acrediten el esquema de vacunación completa.

Asimismo, anunciaron que seguirán vigentes la obligación de usar barbijo durante el viaje y el arribo y la de contar con cobertura de salud al ingresar a territorio uruguayo.