Cómo es hi, la app que propone una nueva generación de banca móvil e intercambio de criptomonedas

La confianza de DeFi

En los últimos tiempos, sostienen desde hi en un comunicado, DeFi ha abierto la puerta al empoderamiento económico permitiendo a un mayor número de personas acceder al ecosistema financiero como nunca antes en la historia de la humanidad. Es decir, representa un mundo de oportunidades para tomar el control de nuestro dinero más allá de la existencia de productos y servicios, pero en plataformas dispares y poco confiables.

A través de la aplicación, hi aborda varias barreras para la adopción masiva, en su mayoría asociadas a experiencias de usuario demasiado complejas, procesos de registro enrevesados, experiencias KYC difíciles y aplicaciones llenas de jerga. Según explicaron, esto permite convertir fácilmente la moneda tradicional en cripto y luego retirar o gastar ese cripto en cualquier lugar.

"Creemos que la propuesta es revolucionaria porque un movimiento de dinero global, abierto, instantáneo y de bajo o nulo costo creará inmensas oportunidades económicas para millones de personas cada día que producen valor fuera y dentro del sistema”, dijo Sean Rach, cofundador de hi.

Además, agregó, “una infraestructura de servicios financieros debería diseñarse y gobernarse como un bien público que promueve constantemente la inclusión financiera".

Cuál es el modelo de negocios

Actualmente, hi cuenta con más de 3 millones de miembros en más de 187 países y gestiona activos por más de US$ 200 millones. Mediante la descentralización progresiva, la visión de la app se divide en tres fases estratégicas:

hi Super App , que combina la funcionalidad de un exchange con un banco digital de última generación.

, que combina la funcionalidad de un exchange con un banco digital de última generación. hi Decentralized , que proporcionará a los miembros un fácil acceso a un monedero no custodiado que servirá como puerta de entrada a Web3, llevando el poder de DeFi, NFTs y una amplia gama de dApps a las masas.

, que proporcionará a los miembros un fácil acceso a un monedero no custodiado que servirá como puerta de entrada a Web3, llevando el poder de DeFi, NFTs y una amplia gama de dApps a las masas. hi DAO y Metaverso. A medida que la comunidad madure, las entidades detrás de la app harán la transición a una DAO con todos los derechos de gobernanza y nombramiento de ejecutivos transferidos a los titulares de HI .

En este sentido, afirmó Rach, "ya no es sólo un deseo de unos pocos, es una necesidad para miles de personas que hasta ahora no tenían la oportunidad de acceder a servicios financieros que hasta hace poco eran sólo para unos pocos". Por último, las transacciones ya se pueden realizar a través de la página web de hi, Apps Móviles y Web App, Telegram, Whatsapp y, por ahora, en 20 criptodivisas diferentes, en 15 idiomas distintos.