Lolo Poggio confesó la parte del cuerpo que tiene feo olor y generó revuelo en Gran Hermano

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Y sin dar vueltas, Lolo Poggio se hizo cargo de la situación al instante y reconoció entre risas: “Yo tengo mucho olor a pata. Acá me huelen los pies”.

La situación obviamente tuvo mucho rebote en el mundo virtual donde varios usuarios destacaron la sinceridad de la joven y otros también hicieron hincapié en la falta de higiene.

"Hoy se tocaba los pies mientras comía y se olía los dedos", "Se vio que se olía los chivos, pobre es de transpirar por todos lados", marcaron algunos usuarios.

Cabe recordar que hace unos días la influencer también fue protagonista de una particular acción en la casa cuando se pasó la mano opor la axila y después se la olió cuando estaba tomando mate.

La espontánea confesión generó risas entre sus compañeros y también una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la honestidad de la influencer y otros cuestionaron la presunta falta de higiene.

gran hermano lolo poggio

El feroz cruce entre Gastón Trezeguet y Sol Pérez por Lolo Poggio en Gran Hermano

Gastón Trezeguet y Sol Pérez mantuvieron un picante ida y vuelta al aire en el Debate de Gran Hermano por Lolo Poggio y los “jugadores plantas" dentro de la actual edición.

Gastón Trezeguet fue el primero en plantear con dureza: "Hay algo fundamental y acá, cuando uno entra a Gran Hermano, lo que vos tenés que hacer es intentar, por lo menos, si no podés, sacar jugadores. ¿Qué hizo Lolo para intentar sacar algún jugador? ¿Cuál es la trama? ¿Qué es lo que modifica? Nada".

Sol Pérez no se quedó atrás y sumó su mirada crítica: "Hay gente que va a nominar y nominan a todos los mismos. Nosotros jugamos lo mismo para el mismo equipo, en vez de abrir la placa e intentar meter a otro...".

En ese momento, Gastón Trezeguet la interrumpió con vehemencia: "Sol, ¿me podés contestar esto? ¿Qué hizo Lolo?". La respuesta de su compañera de programa fue contundente y defendió la postura de Lolo Poggio: "Para mí lee muy bien la casa y nomina bien", aseguró.

La joven continúa en la famosa “placa planta”, acompañada por Eduardo, Grecia, Juanicar, Ttiti y Zunino, un grupo que muchos señalan como los más pasivos dentro del juego.