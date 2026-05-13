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La enorme suma de dinero que cobrarán Boca, River y los demás equipos argentinos por los jugadores que van al Mundial

La FIFA confirmó el programa de beneficios para los clubes que aportan futbolistas a las selecciones nacionales y los equipos del fútbol argentino ya sacan cuentas. ¿Cuánto dinero ganarían?

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La enorme suma de dinero que cobrarán Boca, River y los demás equipos argentinos por los jugadores que van al Mundial

A medida que la Copa del Mundo se acerca, no solo se pone en juego la gloria deportiva, sino también importantes sumas de dinero que pueden aliviar las arcas de los clubes locales. Esta semana, la FIFA confirmó que pagará once mil dólares por día de competencia a los clubes dueños de los pases de cada jugador convocado. Esta medida asegura que, solo por participar en la fase de grupos, cada cuadro perciba una suma mínima de 150 mil dólares por futbolista.

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Para los equipos de la Liga Profesional, esta noticia representa una inyección económica vital. Los dos clubes más grandes de Argentina, Boca y River, se posicionan como los principales beneficiarios debido a la gran cantidad de jugadores que habitualmente son citados para representar a sus respectivas selecciones.

Cuánto dinero recibirán Boca y River por sus mundialistas

El Xeneize cuenta actualmente con tres figuras con altísimas posibilidades de integrar las listas definitivas. Se trata de Leandro Paredes (Argentina), Adam Bareiro (Paraguay) y Ángel Romero (Paraguay). Si estos tres futbolistas participan de la cita, el club de la Ribera se asegurará 450 mil dólares de base.

Por su parte, el Millonario ostenta un presente con mayor cantidad de potenciales citados. Nombres como Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Matías Viña, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero y Kendry Páez son piezas habituales en sus combinados nacionales. En caso de que todos ellos reciban el llamado final, River embolsaría 900 mil dólares como mínimo, solo por la etapa inicial del torneo.

Qué sucede con los premios si la Selección Argentina llega a la final

La suma diaria de once mil dólares se mantiene durante todo el tiempo que el jugador permanezca en la competencia. Por lo tanto, el éxito deportivo de la Albiceleste se traduce directamente en un beneficio financiero para los clubes. Si Argentina llega a la final, Boca y River recibirían otros 242.000 dólares adicionales por cada jugador que integre el plantel del campeón del mundo.

Es importante destacar que ambos clubes tienen varios juveniles y referentes en la prelista de 55 jugadores de Lionel Scaloni, como Santiago Beltrán, Germán Pezzella, Lautaro Di Lollo o Milton Delgado. Aunque sus posibilidades de quedar en el recorte final de 26 son menores, cualquier ingreso por ellos representaría un extra no planificado.

Qué otros clubes argentinos cobrarán dinero por el Mundial

No solo los "gigantes" se verán beneficiados por esta medida de FIFA. Diversos equipos de la Liga Profesional cuentan con figuras internacionales que podrían engrosar sus presupuestos:

  • Rosario Central: Podría recibir ingresos por Agustín Sández y Jaminton Campaz.

  • Huracán: Estará atento a las listas de Ecuador por Hernán Galíndez y Jordy Caicedo.

  • Estudiantes de La Plata: Podría sumar por la presencia del histórico Fernando Muslera.

  • Independiente Rivadavia: Percibiría dinero por el goleador Alex Arce.

  • Lanús y San Lorenzo: También se verían beneficiados por José María Canale y Orlando Gill, respectivamente.

En definitiva, el Mundial 2026 no solo será una vidriera para el talento, sino un motor financiero para el fútbol local. Cada día que un jugador permanezca en tierras norteamericanas, su club de origen estará sumando recursos clave para afrontar el mercado de pases y el resto de la temporada.

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