Los escalofriantes detalles del crimen de un jubilado que involucró una parrilla y un acto atroz

acusado jubilado santa cruz

La parrilla donde habría ocurrido el descuartizamiento

De acuerdo con la investigación, el descuartizamiento habría ocurrido en una de las parrillas del complejo donde se encontraron los restos.

jubilado santa cruz

Aunque en una primera inspección no se detectaron manchas visibles, las pericias realizadas con luminol permitieron encontrar rastros compatibles con sangre.

En el lugar intervino el médico forense Francisco Echandí, quien trabaja en la autopsia para determinar la causa de muerte, la data del crimen y si la víctima sufrió torturas antes de ser asesinada.

Si bien Curtti habría manifestado inicialmente que actuó solo, la Justicia no descarta la participación de otras personas en el hecho.

jubilado

Los investigadores creen que el asesinato podría haber tenido un trasfondo económico. Según trascendió, en el casino donde frecuentaba Cepeda circulaba el rumor de que el jubilado había cobrado una importante indemnización de la petrolera donde había trabajado durante años.

Fue en ese entorno donde apareció Curtti, habitué del lugar y una de las últimas personas que habría visto con vida a la víctima.

La hipótesis principal apunta a que el crimen estuvo motivado por dinero y que el desmembramiento pudo haber tenido como objetivo dificultar la identificación del cuerpo o incluso utilizar datos biométricos de la víctima para acceder a cuentas o billeteras virtuales.

El sospechoso se entregó y quedó detenido

El Ministerio de Seguridad había emitido una alerta de paradero para Curtti el sábado por la noche. Sin embargo, horas después el hombre se presentó espontáneamente ante la Justicia.

Según fuentes judiciales, aportó información vinculada al caso, aunque luego decidió no declarar formalmente durante la indagatoria.

Curtti fue trasladado encapuchado y esposado hacia el juzgado, bajo un fuerte operativo policial. Su defensa quedó a cargo de Raúl Guerrero.