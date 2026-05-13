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Los escalofriantes detalles del crimen de un jubilado que involucró una parrilla y un acto atroz

La investigación avanza sobre un crimen estremecedor. El principal sospechoso se negó a declarar y la Justicia no descarta que haya actuado con cómplices.

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Los estremecedores detalles del crimen del jubilado en Río Gallegos

Los estremecedores detalles del crimen del jubilado en Río Gallegos

Luego de semanas de búsqueda, la Policía confirmó en las últimas horas que los restos humanos encontrados dentro de bolsas y en un pozo ciego de un complejo habitacional pertenecen a Aníbal Cepeda, el jubilado cuya desaparición había sido denunciada a principios de mes en Río Gallegos.

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El hallazgo ocurrió el domingo en un predio ubicado sobre la calle Moyano al 500, donde los investigadores encontraron restos humanos distribuidos en distintos sectores del lugar.

La principal sospecha recae sobre Marcelo Félix Curtti, un hombre de 61 años vinculado al ambiente del casino local y conocido de la víctima.

En las últimas horas, Curtti fue trasladado al Juzgado de Instrucción N°1 y se negó a declarar ante el juez Gerardo Giménez. Por el momento continuará detenido.

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La parrilla donde habría ocurrido el descuartizamiento

De acuerdo con la investigación, el descuartizamiento habría ocurrido en una de las parrillas del complejo donde se encontraron los restos.

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Aunque en una primera inspección no se detectaron manchas visibles, las pericias realizadas con luminol permitieron encontrar rastros compatibles con sangre.

En el lugar intervino el médico forense Francisco Echandí, quien trabaja en la autopsia para determinar la causa de muerte, la data del crimen y si la víctima sufrió torturas antes de ser asesinada.

Si bien Curtti habría manifestado inicialmente que actuó solo, la Justicia no descarta la participación de otras personas en el hecho.

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Los investigadores creen que el asesinato podría haber tenido un trasfondo económico. Según trascendió, en el casino donde frecuentaba Cepeda circulaba el rumor de que el jubilado había cobrado una importante indemnización de la petrolera donde había trabajado durante años.

Fue en ese entorno donde apareció Curtti, habitué del lugar y una de las últimas personas que habría visto con vida a la víctima.

La hipótesis principal apunta a que el crimen estuvo motivado por dinero y que el desmembramiento pudo haber tenido como objetivo dificultar la identificación del cuerpo o incluso utilizar datos biométricos de la víctima para acceder a cuentas o billeteras virtuales.

El sospechoso se entregó y quedó detenido

El Ministerio de Seguridad había emitido una alerta de paradero para Curtti el sábado por la noche. Sin embargo, horas después el hombre se presentó espontáneamente ante la Justicia.

Según fuentes judiciales, aportó información vinculada al caso, aunque luego decidió no declarar formalmente durante la indagatoria.

Curtti fue trasladado encapuchado y esposado hacia el juzgado, bajo un fuerte operativo policial. Su defensa quedó a cargo de Raúl Guerrero.

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