Crypto: 5 proyectos por y para mujeres

Por eso, a continuación, y con la colaboración de especialistas de Ripio, repasamos algunos casos de comunidades donde las mujeres y las personas no binarias llevan las riendas.

Mujeres en crypto

Estos son solo 5 ejemplos de referentes de la comunidad y de proyectos liderados por mujeres que, pese a su importancia, en muchos casos todavía no son visibilizados como deberían.

-Boys Club: con la ironía al frente, Deana Burky y Natasha Hoskins cofundaron esta comunidad en 2019. Una startup que busca acercar a más mujeres y personas no binarias al espacio crypto y de la web3, ofreciendo información accesible con mirada diversa y capacitaciones. Además, este colectivo suele hacer meetups y eventos para favorecer el networking en ambientes descontracturados.

-BFF: es un colectivo que incluye a figuras del espectáculo como las actrices Mila Kunis y Gwyneth Paltrow o la modelo Tyra Banks. Su misión también es compartir información, datos e insights sobre las posibilidades de la economía blockchain.

-Women of crypto: Esta colección NFT de 8888 mujeres únicas renderizadas en 3D se vendió completa. En el intento de cerrar la brecha y facilitar la inclusión, la propuesta de su creadora, la artista gráfica Yam Karkai, fue "trabajar incansablemente en la educación y el empoderamiento de personas que estén sub-representadas en el mundo crypto".

-Black Women Blockchain Council: se trata de una agrupación que desde 2018 genera conciencia sobre la brecha racial de la inversión en crypto. Además, trabaja sobre la superposición de las distintas líneas de exclusión que se dan a nivel económico, como pueden ser la racial (cuando una persona migrante no es aceptada para ciertos trabajos), la de género (cuando una mujer o persona no binaria no es tenida en cuenta para cargos jerárquicos) o la geográfica (cuando se le cierra la puerta a una persona de un barrio pobre o de un país discriminado).

-SheFi: Maggie Love entró al ecosistema en 2017 y se dio cuenta de inmediato de que faltaban chicas. Interpretó que era un problema de acceso a la información y fundó SheFi, con el desafío de dar educación accesible para que "las mujeres, como los varones, hablaran de crypto en su grupo de amistades o durante la cena". La evolución de esa idea fue el armado de una plataforma DeFi de pools de préstamos para generar rendimiento, invertir o tradear y tomar prestadas criptomonedas.