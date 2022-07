Crypto wallet: 7 consejos para protegerlas y mantenerlas actualizadas

De acuerdo con una encuesta realizada por Accenture, la mayoría de los directivos (78% de 4744 encuestados), afirmó que no sabe cómo ni cuándo un incidente de ciberseguridad afectará a sus empresas y, muchas veces, la inversión en desarrollo de seguridad informática viene luego de un ataque. Y esto, por supuesto, impacta sobre los usuarios finales.

Por lo tanto, esos clientes siguen siendo los más vulnerables y, para ellos, los ataques continúan en auge. Por ese motivo, Buenbit armó una breve lista con recomendaciones para evitar ataques que puedan impactar sobre una wallet.

Cuidar las wallets: si se puede evitar no es un accidente

Existen muchas prácticas de seguridad comunes, pero efectivas, contra la mitigación de los ataques, como mantener los sistemas de seguridad y los softwares actualizados, controlar los accesos y privilegios de usuarios y tener información de respaldo-backups realizados de forma continua.

En el caso de la salud de las wallets, es importante también tener en cuenta las siguientes recomendaciones.

1-Practicar el escepticismo. Los correos electrónicos maliciosos son una de las principales armas a disposición de los cibercriminales. Muchos malwares, ramsonwares y otros virus informáticos llegan por este medio.

Por eso hay que estar alertas y directamente bloquear y denunciar aquellos emails con asustos sospechosos: una oferta promocional, una promesa de ganar dinero fácil o el contacto de supuestos representantes de instituciones financieras por una deuda.

Pero hay más. Hoy en día, existen otras tácticas y otros canales. No sólo al momento de revisar la bandeja de entrada del correo electrónico debemos tener cuidado, sino también cuando utilizamos WhatsApp y redes sociales como Telegram, Facebook e Instagram, desde donde viene reportándose la mayor cantidad de infecciones en el último tiempo, inclusive los SMS.

Ciberataque 1.jpg Ciberseguridad para wallets de criptomonedas: es clave utilizar más de un método de seguridad para protegernos de los ciberataques. (Archivo)

2-Evitar el uso de redes públicas. Las redes públicas nos exponen a mucho peligro. Esto es particularmente significativo cuando se trata del acceso a plataformas financieras, como puede ser el homebanking o las wallets.

3-No cargar los datos de una tarjeta o claves bancarias dos veces. Debemos evitar ingresar los datos de la tarjeta dos veces ante fallas en el pago. En tal caso, tenemos que remitirnos a nuestra cuenta bancaria y verificar que no se haya realizado un cargo en la tarjeta.

4-Prestarles mucha atención a las contraseñas. Uno de los objetos más codiciados por los ciberdelincuentes. Jamás hay que repetir una contraseña en distintos espacios y es mejor cambiarla con regularidad. No usar datos personales; por el contrario, es recomendable generar combinaciones aleatorias de letras minúsculas y mayúsculas con números y símbolos de relleno como puede ser un asterisco, por caso. Tampoco usemos la opción “Recordar contraseña”.

5-Evitar instalar aplicaciones no oficiales o bajar archivos de fuentes no confiables. Uno de los principales malwares son los llamados “troyanos”, cuya puerta de entrada común a las computadoras suele ser la descarga de programas infectados. Su peligrosidad radica en que no levantan ninguna alerta y todos nuestros documentos pueden quedar en manos de un hacker.

6-Separar un correo electrónico. Es ideal mantener un correo electrónico que utilizas diariamente para tus redes sociales u otros servicios y otro correo electrónico específico para cuentas digitales en donde manejas tu dinero.

7-Mantener limpio tu historial. Borrar los datos de navegación, con caché incluido, con regularidad.

Bonus track para cuidar las crypto wallets