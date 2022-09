Es argentino y dirige las operaciones de la empresa cripto más grande del mundo para toda Latinoamérica

“Tampoco siento que tuvimos un desplome, sino una corrección de mercado más tradicional, bastante fuerte, porque cada vez el volumen que se opera es más grande, pero no fue algo ilógico”, insiste con tranquilidad el responsable de la llegada de Binance a la Argentina.

Además, agrega, “ahora vemos los números más estables, con Bitcoin en un valor de referencia en torno a los USD 20 mil, por lo que ya hay una tendencia neutra positiva por ahí”.

El mundo cripto antes de Binance

Previo a su nuevo nombramiento, Hinz se desempeñaba como Latam Operations Launcher en Binance, desde el 2020; aunque, hay que ir unos años más atrás para conocer sus comienzos en la industria de las criptomonedas.

“En 2016 empecé a leer un poco y ya en 2017 comencé a trabajar directamente en el sector, con proyectos propios de consultoría, pero leo sobre Bitcoin desde que salió”, cuenta. También trabajó en consumo masivo y, previo a su llegada a Binance, fue director de operaciones en Huobi.

Si bien no se define -y lo lamenta- como un “early adopter”, recuerda que por aquellos años del surgimiento de Bitcoin era complejo comprar criptomonedas en Argentina. “Lo que me sedujo del ecosistema fue la libertad que traen las criptomonedas, un mundo nuevo sin barreras, donde uno es libre de hacer lo que quiere con el dinero”, asegura.

Para Maximiliano, como para otros referentes de la industria, cripto es una cuestión ideológica. “Si bien todos trabajamos y lo hacemos para ganar dinero porque vivimos de esto, a diferencia de las industrias más tradicionales, la gente es fanática de lo que hace en la industria cripto, se ve una pasión que no hay en otros lados”, sostiene.

Criptomonedas: cuál es la actualidad del mercado

-¿Cómo describís la actualidad del ecosistema cripto?

-Lo veo creciente, generando interés. Ahora se observa la industria como el futuro y estamos todos de acuerdo en que llegó para quedarse. Ya no es un nicho de gente joven, hay un público más adulto que estaba en finanzas tradicionales y se va metiendo en cripto porque entienden que hay una revolución y un cambio importante del cual quieren formar parte.

-¿Por qué crees que Argentina es un caso tan positivo de adopción cripto?

-Es cierto, el país tuvo un desarrollo muy fuerte, sobre todo en los inicios del mundo cripto, donde muchos argentinos tomaron posiciones destacadas, como Wenceslao Casares o Diego Gutiérrez Zaldivar. Muchos proyectos nacieron desde argentinos y después se expandieron a toda la comunidad. Argentina es uno de los países más importantes para nosotros, donde vemos mucho interés de los usuarios.

-¿Es una consecuencia de la realidad económica del país?

-Probablemente, el contexto le genera a la gente cierta intriga sobre cripto y lo ven como una oportunidad. Entran con curiosidad y se quedan al descubrir el poder que tiene la industria a futuro. Siempre tu contexto te condiciona, pasa también en Argentina, y gracias a esto la gente descubre los beneficios del ecosistema cripto.

-¿Cómo ves el mercado local en cuanto al negocio y las empresas?

-La diferencia que tenemos con los competidores es una cartera de productos más amplia. Pero todo suma, porque los competidores también son vías de acceso a las criptomonedas y, en definitiva, lo que buscamos todos es que crezca la cantidad de usuarios y que después puedan elegir un producto con más opciones o uno más simplificado. Cada uno busca ofrecer lo mejor.

Criptomonedas, innovación, blockchain y regulaciones

-¿Por dónde pasará la innovación en el sector en el corto plazo?

-Sin dudas, los grandes cambios vendrán por el lado de la Web3. Hay industrias que mueven mucho dinero y ni la empresa que maneja la industria o los proveedores ganan plata; porque existen muchas ineficiencias en el medio. A través de la Web3 y los contratos inteligentes se pueden eliminar muchos pasos innecesarios en las cadenas de valor y ahí, precisamente, es donde veremos fuertes cambios.

-¿Ese es el verdadero valor de blockchain?

-El gran aporte es la eliminación de intermediarios que no agregan valor a la cadena.

-¿Los bancos entrarían en esa categoría?

-No, a los bancos los veo como aliados porque son el nexo que tenemos entre la economía real y la economía cripto. Hoy, la realidad muestra que todavía los gobiernos no usan cripto como moneda de curso legal, por lo que los bancos son aliados para nuestra industria.

-¿Y los gobiernos?

-Nuestra posición es sentarnos a colaborar, explicar lo que haya que explicar y enseñarles porque nos consideramos expertos en nuestra materia. Si alguien nos pide colaboración, estamos encantados de hacerlo.

-¿Falta compromiso para definir temas regulatorios?

-Si está bien hecha, una regulación siempre es positiva porque nos ayuda a trabajar, nos ofrece un marco donde entendemos cuáles son los límites. Siempre que una regulación sea positiva y esté a favor del mercado es buena.

Perspectivas para la industria cripto

-Antes mencionaste la Web3, pero cuándo te quedás solo, cuáles son los temas cripto que te apasionan o en los que pensás últimamente.

-Me interesa ver cómo Web3 puede ayudar a democratizar el acceso a la tecnología y la información. Me interesa observar cómo la Web3 y el trabajo de sus comunidades pueden desarrollar productos compatibles y escalables. Trato de leer bastante y converso mucho con especialistas, sobre ese aspecto.

-¿Te molesta que cuando se habla de cripto lo que predomina es el concepto de trading?

-Es cierto, pasa eso y es lo que se genera en gente más conservadora, que solo ven cripto como un producto financiero.

-Algo especulativo…

-Claro, es horrible esa palabra porque no es así, hay un montón de tecnología atrás, información, trazabilidad, cómo blockchain impacta en la logística o en la industria de seguros. Cualquier cosa que uno piense, puede llegar a aplicar Web3. Después, claro, hay que ver si es financieramente viable, pero es un mundo que está por crearse, el de la descentralización, con más propiedad de la información. Ese es el cambio que todavía no se da porque aún es algo muy nuevo.

-Cerremos con algo de “futurología”: cómo imaginás la evolución de la industria cripto para fin de año.

-No me gusta hablar de precios porque nadie tiene la bola de cristal y cualquiera que diga un valor es 100% especulación. Pero veo un mercado muy estable y un crecimiento que se viene dando con una progresión bastante sana, no percibo una superaceleración o algo así. Estamos en un momento bueno, donde las empresas ya están más establecidas, por lo que para fin de año vamos a ver un crecimiento estable de usuarios e interés en la industria.