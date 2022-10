Manuel Beaudroit: "Sería valioso que el Estado no se meta ni entorpezca el desarrollo de la industria cripto"

Con máscaras de Guy Fawkes (popularizadas en la película “V de Vendetta” y símbolo del grupo antisistema Anonymous), Manuel y otros jóvenes recorrían plazas y calles con distintas actividades para popularizar las propuestas del por entonces muy incipiente ecosistema cripto.

Por estas cosas, cuando lo invitan a participar de conferencias y otros eventos, a Manuel Beaudroit lo presentan como “un histórico de la industria cripto local”, aunque apenas tenga 40 años.

Unas semanas después de celebrar el primer año de Belo, la billetera digital que fundó en 2021 y con la cual ya tiene más de 400 mil usuarios y planes de expansión regional, Manuel habló con A24.com para repasar los puntos clave en la agenda cripto y las perspectivas para el sector.

Criptomonedas: ¿Burbuja o cambio de paradigma?

¿Qué fue lo que te atrapó de las criptomonedas y qué te propusiste desde ese momento?

-Al principio nos voló la cabeza cómo podía solucionar el tema de remesas y pagos internacionales para los emprendedores que querían montar sus negocios. Desde entonces, venimos trabajando en un ángulo financiero, cómo la gente puede tener acceso a un activo que es descentralizado, nativo de Internet y acceder a ciertas redes que el dinero no te permite. Hay que entender que el mundo cambió y hoy existen temas como la descentralización, identidad y transparencia, que la tecnología blockchain te puede proveer y en lo que muchas empresas de Argentina, como nosotros, están trabajando.

Equipo de Belo.jpg Manuel Beaudroit junto a su equipo, en el lanzamiento de la tarjeta Belo. (Foto Belo)

-Con tantos años en esta industria te deben preguntar mucho si cripto es o no otra burbuja financiera. ¿Qué respondes?

-Puede ser humo u otra burbuja, pero hasta que no explote nadie tiene la posta, ni siquiera en el mundo de los negocios tradicionales se puede predecir algo. Por el momento, lo importante es demostrar con hechos de qué manera podemos solucionar problemas concretos de la gente.

-¿Cuál sería el valor real detrás de la movida cripto, más allá de intercambio de divisas, que es lo más popular?

El trading (intercambio de divisas) es sólo otra actividad dentro de la industria, pero el valor real de la movida cripto está en sacar la concentración del poder sobre la toma de decisiones de índole financiero, de identidad o de información, para darle ese poder a la gente.

Este movimiento tiene una capacidad transformadora, sobre todo en una sociedad como la latinoamericana, que está muy impactada por la corrupción que surge de la centralización del poder. Por eso, hay una oportunidad de redefinir las relaciones de poder a nivel socioeconómico y político, y lo interesante es que esas relaciones las puedan construir las personas a diferencia de las instituciones soberanas.

-¿Qué pensás sobre el rol de los gobiernos y otros organismos tradicionales que quieren regular la industria cripto?

-En principio, sería valioso que el Estado no se meta ni entorpezca el desarrollo de la industria cripto. Aunque hay mucho valor arriba de la mesa con esta tecnología y el Estado también podría adoptarla para transformarse y ser más transparente y trazable en cuanto a sus recursos.

Por otro lado, Ya tenemos muchas regulaciones con las leyes comerciales, penales, etc.; y más regulación resultaría en una distorsión del ecosistema, hasta tanto no se comprenda bien de qué se trata todo esto. Es decir, yo tengo un compromiso con la masificación de esta tecnología y las soluciones que trae a la sociedad, por eso lo vivo no sólo como emprendedor sino también como divulgador comprometido en cómo hacer que cada vez más personas utilicen estas tecnologías para su beneficio.

En resumen, es clave que haya buena relación y comunicación entre empresas, personas y gobiernos; eso debería ser una buena política de Estado, por ejemplo.

La industria cripto en Argentina

-¿Qué balance hacés de lo que pasa en Argentina con cripto?

-Se calcula que hay aproximadamente 2.500.000 de usuarios de criptomonedas en el país, por lo que somos líderes regionales indiscutibles y entre los primeros puestos a nivel mundial de lo que es el desarrollo del ecosistema. Y cuando digo ecosistema hablo mucho más de lo que sale en los medios sobre cripto dólar, porque el cripto dólar es una consecuencia de las distorsiones económicas y la gente va a buscar una alternativa para poder cubrirse de la inflación.

-Entonces, ¿qué destacas del ecosistema local?

-Lo interesante del ecosistema cripto argentino es que trasciende lo económico. Hay aplicaciones y comunidades en las diferentes verticales de la industria, los eventos se llenan de gente y ves las ganas que hay de meterse para aportar y desarrollar esta tecnología. Se está haciendo mucho y hay mucho por hacer; aunque, lamentablemente, estamos sufriendo una migración de cerebros porque se están yendo a otros países a vivir por la alta carga impositiva que tenemos, lo cual impacta en el crecimiento orgánico del sector. Esas son cosas que hay que cambiar y se pueden solucionar.

-¿Cómo se inserta tu propuesta en ese ecosistema local?

-Desde el primer momento, nuestro objetivo con Belo es mejorar la inclusión financiera a través de cripto, que las personas puedan moverse con criptomonedas todos los días, sin problemas. Lo más importante es que la gente pueda tener control de su dinero y puedan aprender a utilizar esta tecnología para su beneficio. De esa forma comenzamos y ese será nuestro objetivo siempre.

equipo Belo.jpg Industria cripto: la fintech que dirige Beaudroit celebró en septiembre su primer año en el mercado local y ya se prepara para la expansión regional. (Foto Belo)

-¿Cómo fue el primer año y qué proyectos podés adelantar?

-Este año recaudamos una ronda de inversión Serie Seed de USD 3.000.000 para acelerar el crecimiento de nuestra billetera digital y fortalecer la estrategia de expansión a otros países de Latinoamérica. Al respecto, tenemos planificado lanzar operaciones en el mercado mexicano a finales de este año y fortalecer la expansión a otros países de la región durante 2023.

Criptomonedas: perspectivas y recomendaciones

-¿Cómo imaginás el futuro de la industria cripto?

-Esto recién comienza, es una industria que tiene apenas 13 años como máximo. No soy futurólogo, no puedo saber qué sucederá, pero si esto trasciende y se vuelve parte de la sociedad, me quedaría corto sobre el impacto que puede tener como oportunidad para generar cambios en problemas estructurales. Obviamente, por ahora hay una resistencia muy grande en los sistemas legales, los tradicionales, porque de alguna manera no quieren cambiar las relaciones de poder, pero creo que es inevitable. Vamos a ver cada vez más cómo este tipo de tecnologías empieza a ser parte de nuestras vidas.

-¿Alguna recomendación para quienes quieran ingresar al mundo cripto?

-Hay que entender que todos somos nuevos en el ecosistema, por lo que todos tenemos vergüenza de preguntar o, incluso para los que vienen hace tiempo, también hay un montón de cosas que no entienden, porque la industria está en plena evolución.

Entonces, no tener miedo a preguntar y conectar con personas porque es una industria basada en la comunidad y eso es un activo muy fuerte. Y, para los que quieran meterse, las redes sociales son un buen lugar para arrancar: hay grupos y eventos que ocurren constantemente, presenciales o virtuales, donde se puede meter, preguntar, aprender y participar.