Minería de Bitcoin, reservas y dólar cripto: la respuesta del ecosistema cripto a la reunión de Massa con Santi Siri

Criptomonedas: los puntos centrales de las 3 propuestas de Siri

A través de un comunicado, indicaron que para poder analizar la propuesta es necesario dividirla en 3 partes: “Minado con gas (que esta vez fue lo único que expresó Massa), Bitcoin en las reservas del Estado y Moneda Digital”, detalló el cofundador y miembro de la Comisión Directiva de la ONG, Rodolfo Andragnes.

Sobre el primer punto, señaló que el minado con gas de venteo “es una actividad que ya están realizando algunas compañías, como Cryptogranja, compañía dirigida por José Sarasola, socio de la ONG. También, YPF Luz SA anunció el año pasado que genera electricidad térmica in situ para hacer minería de Bitcoin”. Y explicó que “estos casos se basan en acuerdos con los productores de gas, que son los concesionarios del gas provincial. Lo mismo podría hacer cualquier otra empresa estatal, privada o mixta”.

En ese sentido, Ricardo Mihura, presidente de la ONG, declaró que la entidad que representa “apoya toda iniciativa que lleve a incrementar y diversificar el poder de minado de Bitcoin (el hashrate) porque ello incrementa la fortaleza de la red y el valor intrínseco de Bitcoin”. Y, asimismo, remarcó que “aplaudimos que se haya hecho explícito que la minería de Bitcoin no es necesariamente una actividad perjudicial para el medio ambiente”.

Las reservas y el trato del BCRA hacia cripto

En esa línea, Mihura agregó que “nos gustaría que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) equipare el tratamiento de la importación de equipos de minado al de cualquier otro equipamiento industrial. No comprendemos por qué desde octubre del año pasado la Comunicación A 7622 obliga a prepagar 365 días antes este tipo de importaciones, como si fueran máquinas de juego o bienes de lujo”.

También, sostuvo, habría que “revisar el tratamiento fiscal nacional y provincial para evitar castigos implícitos a la actividad”.

En lo que se refiere a incorporar Bitcoin a las reservas del Central, la ONG promueve y sostiene dicha idea desde el año 2014, destacando la certeza de su potencial como reemplazo del oro, el impacto que tendría ser un ejemplo para el mundo, y el riesgo controlado al hacerlo con una porción marginal de las reservas.

“Con USD 50 millones, una décima parte de lo que gasta hoy el BCRA en una semana para contener una corrida del dólar blue, se podrían adquirir 1500 Bitcoin para las reservas”, indicaron desde la organización.

En cambio, aclararon, “incorporar Bitcoin mediante el minado requeriría que el BCRA se involucrara en una actividad industrial, hacer una inversión inicial y de mantenimiento en máquinas, que no parece estar en el objeto de la entidad”, enfatizó Andragnes.

El proyecto de una Moneda Digital Argentina

Con relación a la moneda digital, el tema se vinculó con el proyecto de MDA que propuso Massa semanas atrás, y respecto del cual la ONG Bitcoin Argentina manifestó públicamente su preocupación, especialmente por la falta de información sobre el proyecto, y por el riesgo de que se convirtiera en una excusa para prohibir el uso de otros medios de pago y condicionar la propiedad del ahorro y medios de pago de las personas.

“Si la nueva propuesta de moneda digital se emite en una blockchain -señaló Andragnes- debe tenerse presente que la blockchain tiene el desafío de ser segura; pero las blockchains seguras tienen costos de transacción fluctuantes que alguien deberá cubrir”. Por su parte, continuó, “las blockchains no seguras, como una blockchain argentina, simplemente no son buena idea para albergar el valor económico de una sociedad, ni garantiza en modo alguno que la moneda no pueda ser abusada por el Estado modificando el código o las reglas de emisión, según la necesidad”.

En definitiva, la asociación civil reconoce que una moneda tiene valor por sus condiciones intrínsecas que la hacen idónea para circular con seguridad, por su adopción y porque respete una política de emisión sana y razonable. Por eso, destaca el valor de Bitcoin y propicia su adopción, y no su emulación mediante copias que recogen solo algunas de sus características tecnológicas.

Estos temas, prometieron, seguirán en debate los días 10 y 11 de noviembre en el evento de LABITCONF, que se realizará en Costa Salguero, Buenos Aires; y donde muchos de los socios y autoridades de la ONG Bitcoin Argentina participarán como oradores y panelistas.