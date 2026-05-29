Expusieron a Andrea del Boca y quedó como una mentirosa en Gran Hermano: "Exageró todo"

Andrea del Boca fue duramente señalada tras un episodio en Gran Hermano que generó revuelo en las redes.

29 may 2026, 18:25
Anoche, una situación vinculada a la alimentación volvió a generar tensión dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Andrea del Boca y Nenu López manifestaron su malestar luego de descubrir que se habían comido las únicas galletitas sin TACC que estaban disponibles para quienes necesitan una dieta libre de gluten. El episodio provocó enojo entre ambas participantes y terminó derivando en una fuerte descarga emocional de la actriz.

Molestas por lo ocurrido, Andrea y Nenu decidieron acudir al confesionario para expresar su bronca. Allí, la actriz no pudo contener las lágrimas y apuntó contra la actitud de Tati, a quien consideró responsable de una conducta egoísta dentro de la convivencia. Según explicó, el problema no pasaba solamente por las galletitas, sino por la falta de consideración hacia las necesidades alimentarias de otros integrantes de la casa.

Sin embargo, el episodio tomó una nueva dimensión fuera del reality cuando el tema fue abordado en Cortá por Lozano (Telefe). Durante una conversación con Anna Chiara, hija de Andrea del Boca, Gastón Trezeguet puso en duda la gravedad de la situación. “Evidentemente ella celíaca no es. Es algo que acaba de confirmar Anna”, señaló el panelista. Ante esa observación, la joven aclaró: “Tiene un malestar hace varios años. En el último tiempo estuvo haciéndose estudios”.

La charla continuó con un intercambio que rápidamente generó repercusiones. “¿Qué hace escondiéndose tortas, pizzas y empanadas si tiene intolerancia al gluten?”, preguntó Trezeguet. Anna Chiara respondió de manera contundente: “Nunca la vi en la vida comiendo pizzas y empanadas”. Luego buscó explicar la situación con una comparación personal: “Creo que justifiqué perfectamente bien. Yo tengo intolerancia a la lactosa y no voy a dejar de comer helado. A mí me encanta y, cuando lo como, después termino hinchada”. Frente a esa explicación, Gastón insistió con otra pregunta que alimentó el debate: “Si puede darle el permitido, ¿por qué el llanto? Me pareció un montón. Exageró”. De esta manera, una discusión que comenzó por unas simples galletitas terminó instalando una polémica mucho más amplia sobre la salud de Andrea del Boca y las razones detrás de su reacción dentro de la casa.

¿Andrea del Boca engañó a una compañera en Gran Hermano con su edad?

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tuvo un momento desopilante protagonizado por Steffy Pereira, Campanita, quien en una charla con Andrea del Boca terminó convenciéndose de que la actriz tenía 86 años. Todo arrancó cuando Andrea, con humor, lanzó: "Para los 87 años que tengo". Steffy reaccionó con genuina sorpresa: "¿Qué? ¿No tenés 87 años? Mentira", mientras Manuel Ibero se sumaba a la broma preguntando si no eran 86. Andrea, lejos de aclarar, redobló la apuesta: " Tenés razón, cumplo 87".

La confusión siguió con Campanita sin salir del asombro: "Mamá, no tenés 87 años". Andrea le respondió que era genética, y cuando Manu le pidió la receta, ella aclaró que era de los indígenas. La charla terminó con Steffy confesando que le había calculado a lo sumo 60 años, y Andrea cerrando con ironía: "Era el máximo de Gran Hermano, de edad. Es Generación Dorada, por eso ampliaron el número. Para demostrar que se puede".

