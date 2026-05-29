Expusieron a Andrea del Boca y quedó como una mentirosa en Gran Hermano: "Exageró todo".

¿Andrea del Boca engañó a una compañera en Gran Hermano con su edad?
La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tuvo un momento desopilante protagonizado por Steffy Pereira, Campanita, quien en una charla con Andrea del Boca terminó convenciéndose de que la actriz tenía 86 años. Todo arrancó cuando Andrea, con humor, lanzó: "Para los 87 años que tengo". Steffy reaccionó con genuina sorpresa: "¿Qué? ¿No tenés 87 años? Mentira", mientras Manuel Ibero se sumaba a la broma preguntando si no eran 86. Andrea, lejos de aclarar, redobló la apuesta: " Tenés razón, cumplo 87".
La confusión siguió con Campanita sin salir del asombro: "Mamá, no tenés 87 años". Andrea le respondió que era genética, y cuando Manu le pidió la receta, ella aclaró que era de los indígenas. La charla terminó con Steffy confesando que le había calculado a lo sumo 60 años, y Andrea cerrando con ironía: "Era el máximo de Gran Hermano, de edad. Es Generación Dorada, por eso ampliaron el número. Para demostrar que se puede".