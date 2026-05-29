Cortes de GNC en Buenos Aires: qué estaciones fueron afectadas y hasta cuándo seguirá la restricción

La medida fue implementada por la distribuidora Camuzzi debido a cuestiones técnicas y comenzó durante la tarde del jueves. Según confirmaron fuentes del sector, permanecerá vigente "hasta nuevo aviso".

Cuáles son las zonas afectadas

Hasta el momento, las restricciones impactan principalmente en:

La Plata.

Berisso.

Ensenada.

De acuerdo con información del sector, ya son más de 30 las estaciones de servicio sin expendio de GNC en la capital bonaerense, mientras que otras cuatro se encuentran afectadas en Berisso y dos en Ensenada.

En otras provincias también se registraron cortes similares, especialmente en Córdoba y Santa Fe, donde la demanda energética comenzó a crecer con fuerza por el descenso de las temperaturas.

Qué pasa con las estaciones de CABA y el conurbano

En la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del conurbano bonaerense, la situación es diferente. La mayoría de las estaciones posee contratos no interrumpibles, por lo que continúan operando con normalidad dentro de los volúmenes de suministro acordados.

Por ese motivo, los usuarios de esas zonas no registran inconvenientes significativos para cargar GNC, al menos por el momento.

El consumo de gas crece y preocupa al sistema

La decisión de restringir el suministro llega en un contexto de fuerte crecimiento de la demanda energética. Según los últimos datos del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), el consumo total de gas ya ronda los 135 millones de metros cúbicos diarios.

De ese total, cerca de 61,9 millones de metros cúbicos corresponden al consumo residencial, una cifra que podría aumentar de manera considerable durante las próximas semanas si se profundiza el frío. Además, el sistema espera la llegada de mayores volúmenes de gas importado por barco para reforzar el abastecimiento interno durante los meses más críticos del invierno.

Hasta cuándo seguirán los cortes de GNC

Por ahora no existe una fecha definida para el levantamiento de las restricciones. Desde el sector energético señalaron que la medida continuará vigente mientras persista la necesidad de priorizar el suministro a los hogares.

El panorama dependerá de la evolución de las temperaturas, del nivel de consumo y de la disponibilidad de gas en el sistema nacional. Por eso, las estaciones afectadas seguirán sin vender GNC hasta nuevo aviso, mientras las autoridades monitorean la demanda energética en todo el país.