En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
GNC
Buenos Aires
Energía

Cortes de GNC en Buenos Aires: qué estaciones fueron afectadas y hasta cuándo seguirá la restricción

Por las condiciones climáticas, las distribuidoras restringieron el expendio de gas natural comprimido en algunos puntos bonaerenses. Se suma a medidas en el AMBA y otros puntos del país.

Banner Seguinos en google DESK
Suspendieron la venta de GNC en estaciones de servicio de distintos puntos del país. (Foto: archivo)

Suspendieron la venta de GNC en estaciones de servicio de distintos puntos del país. (Foto: archivo)

La llegada de las bajas temperaturas volvió a poner en tensión el sistema energético y provocó nuevas restricciones en el suministro de Gas Natural Comprimido (GNC) en distintas regiones del país. La medida ya afecta a varias estaciones de servicio de la provincia de Buenos Aires y podría extenderse mientras aumenta el consumo residencial por la ola de frío.

Leé también Por la ola de frío, el Gobierno restringe el gas a industrias y GNC para priorizar a hogares y hospitales
por la ola de frio, el gobierno restringe el gas a industrias y gnc para priorizar a hogares y hospitales

Las limitaciones comenzaron a aplicarse en las últimas horas en La Plata, Berisso y Ensenada, donde decenas de estaciones dejaron de vender GNC por disposición de las distribuidoras. El objetivo es garantizar el abastecimiento de los usuarios considerados prioritarios, principalmente los hogares, ante el incremento de la demanda durante el invierno.

Las restricciones alcanzan a las estaciones que operan bajo contratos interrumpibles, es decir, aquellas que no cuentan con garantía de suministro permanente.

En estos casos, las distribuidoras tienen la facultad de suspender temporalmente el servicio cuando el sistema necesita destinar más gas al consumo domiciliario.

La medida fue implementada por la distribuidora Camuzzi debido a cuestiones técnicas y comenzó durante la tarde del jueves. Según confirmaron fuentes del sector, permanecerá vigente "hasta nuevo aviso".

Cuáles son las zonas afectadas

Hasta el momento, las restricciones impactan principalmente en:

  • La Plata.
  • Berisso.
  • Ensenada.

De acuerdo con información del sector, ya son más de 30 las estaciones de servicio sin expendio de GNC en la capital bonaerense, mientras que otras cuatro se encuentran afectadas en Berisso y dos en Ensenada.

En otras provincias también se registraron cortes similares, especialmente en Córdoba y Santa Fe, donde la demanda energética comenzó a crecer con fuerza por el descenso de las temperaturas.

Qué pasa con las estaciones de CABA y el conurbano

En la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del conurbano bonaerense, la situación es diferente. La mayoría de las estaciones posee contratos no interrumpibles, por lo que continúan operando con normalidad dentro de los volúmenes de suministro acordados.

Por ese motivo, los usuarios de esas zonas no registran inconvenientes significativos para cargar GNC, al menos por el momento.

El consumo de gas crece y preocupa al sistema

La decisión de restringir el suministro llega en un contexto de fuerte crecimiento de la demanda energética. Según los últimos datos del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), el consumo total de gas ya ronda los 135 millones de metros cúbicos diarios.

De ese total, cerca de 61,9 millones de metros cúbicos corresponden al consumo residencial, una cifra que podría aumentar de manera considerable durante las próximas semanas si se profundiza el frío. Además, el sistema espera la llegada de mayores volúmenes de gas importado por barco para reforzar el abastecimiento interno durante los meses más críticos del invierno.

Hasta cuándo seguirán los cortes de GNC

Por ahora no existe una fecha definida para el levantamiento de las restricciones. Desde el sector energético señalaron que la medida continuará vigente mientras persista la necesidad de priorizar el suministro a los hogares.

El panorama dependerá de la evolución de las temperaturas, del nivel de consumo y de la disponibilidad de gas en el sistema nacional. Por eso, las estaciones afectadas seguirán sin vender GNC hasta nuevo aviso, mientras las autoridades monitorean la demanda energética en todo el país.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
GNC Buenos Aires
Notas relacionadas
Con el frío, el consumo de gas aumentó y restringen la venta de GNC en el AMBA
Aumento de la nafta: cuánto se puede ahorrar al pasar el auto a GNC y qué sucede realmente con el motor
La sospecha que rodea al choque en el que murieron dos policías de Santa Fe

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar