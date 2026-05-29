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Búsqueda de Agostina Vega: rastrillan un descampado en Córdoba y refuerzan las sospechas sobre el único detenido

La Policía desplegó efectivos en un predio de barrio Ampliación Ferreyra. Los investigadores creen que Claudio Barrelier estuvo en la zona y analizan su cercanía con la vivienda del acusado.

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La zona presenta dificultad

La zona presenta dificultad, ya que los pastizales que crecen en el área tienen más de un metro y medio de altura. (Foto: captura de pantalla)

La investigación por la desaparición de Agostina Vega sumó este viernes un nuevo operativo de gran magnitud en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, en la ciudad de Córdoba, donde la Policía realizaba rastrillajes con perros, caballos y efectivos de distintas divisiones especiales.

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El procedimiento se concentró en una amplia zona rural y de terrenos baldíos ubicada en el sur de la capital cordobesa. La búsqueda se activó a partir de una línea investigativa que vincula al único detenido de la causa, Claudio Gabriel Barrelier, con ese sector de la ciudad.

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Los rastrillajes

Los investigadores analizan especialmente la cercanía del lugar con las vías del tren y también la conexión geográfica con la vivienda del sospechoso, ubicada en barrio Cofico. La hipótesis es que Barrelier habría estado en esa zona después de la desaparición de la adolescente.

El operativo fue ordenado por el fiscal Raúl Garzón, que encabeza la investigación, y se desarrolló en paralelo con nuevos allanamientos en la casa del acusado, al mismo tiempo que levantó el secreto de sumario en la causa.

Según informó el Ministerio de Seguridad de Córdoba, participan unos 150 efectivos junto a divisiones especializadas en una superficie que supera las 200 hectáreas.

Rastrillaje Agostina

“Hay elementos de prueba que indican que Barrelier estuvo acá”, aseguró el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, durante una conferencia de prensa realizada en el lugar. Según explicó el funcionario, la fiscalía busca “no descartar absolutamente nada” en la reconstrucción de los movimientos posteriores a la desaparición de Agostina.

La zona presenta dificultad, ya que los pastizales que crecen en el área tienen más de un metro y medio de altura.

Nuevos allanamientos

En las últimas horas, la Policía Científica volvió a allanar la vivienda del acusado para realizar nuevas pericias, relevamiento de huellas y análisis de distintos sectores de la propiedad y secuestró una pala, herramientas y otros elementos para peritar. En ese marco, tres mujeres encapuchadas fueron escoltadas por la Policía desde la casa del acusado.

Mientras continúan los rastrillajes, los investigadores también analizan movimientos de teléfonos celulares, cámaras de seguridad y la posible utilización de un vehículo rojo mencionado en la causa. Parte de esas pistas llevaron a reforzar la búsqueda en Ampliación Ferreyra, una zona con grandes espacios abiertos, terrenos descampados y sectores de difícil acceso.

La adolescente de 14 años es buscada desde el sábado pasado por la noche, cuando salió de su casa en barrio General Mosconi y perdió todo contacto con su familia.

Las sospechas sobre Barrelier crecieron luego de que cámaras de seguridad registraran a una joven ingresando junto a él a una vivienda de la zona de Fragueiro y Campillo. Para la fiscalía, Agostina estuvo en esa propiedad y no existen registros que permitan confirmar que haya salido posteriormente.

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