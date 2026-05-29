Búsqueda de Agostina Vega: rastrillan un descampado en Córdoba y refuerzan las sospechas sobre el único detenido

El operativo fue ordenado por el fiscal Raúl Garzón, que encabeza la investigación, y se desarrolló en paralelo con nuevos allanamientos en la casa del acusado, al mismo tiempo que levantó el secreto de sumario en la causa.

Según informó el Ministerio de Seguridad de Córdoba, participan unos 150 efectivos junto a divisiones especializadas en una superficie que supera las 200 hectáreas.

Rastrillaje Agostina

“Hay elementos de prueba que indican que Barrelier estuvo acá”, aseguró el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, durante una conferencia de prensa realizada en el lugar. Según explicó el funcionario, la fiscalía busca “no descartar absolutamente nada” en la reconstrucción de los movimientos posteriores a la desaparición de Agostina.

La zona presenta dificultad, ya que los pastizales que crecen en el área tienen más de un metro y medio de altura.

Nuevos allanamientos

En las últimas horas, la Policía Científica volvió a allanar la vivienda del acusado para realizar nuevas pericias, relevamiento de huellas y análisis de distintos sectores de la propiedad y secuestró una pala, herramientas y otros elementos para peritar. En ese marco, tres mujeres encapuchadas fueron escoltadas por la Policía desde la casa del acusado.

Mientras continúan los rastrillajes, los investigadores también analizan movimientos de teléfonos celulares, cámaras de seguridad y la posible utilización de un vehículo rojo mencionado en la causa. Parte de esas pistas llevaron a reforzar la búsqueda en Ampliación Ferreyra, una zona con grandes espacios abiertos, terrenos descampados y sectores de difícil acceso.

La adolescente de 14 años es buscada desde el sábado pasado por la noche, cuando salió de su casa en barrio General Mosconi y perdió todo contacto con su familia.

Las sospechas sobre Barrelier crecieron luego de que cámaras de seguridad registraran a una joven ingresando junto a él a una vivienda de la zona de Fragueiro y Campillo. Para la fiscalía, Agostina estuvo en esa propiedad y no existen registros que permitan confirmar que haya salido posteriormente.