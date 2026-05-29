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¿DECISION TOMADA?

El escandaloso motivo por el cual Charlotte Caniggia quiere abandonar Gran Hermano

Charlotte Caniggia tiene intenciones de dejar el reality de Telefe, Gran Hermano Generación Dorada, y se conoció cuál es el motivo.

29 may 2026, 17:43
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El escandaloso motivo por el cual Charlotte Caniggia quiere abandonar Gran Hermano.
El escandaloso motivo por el cual Charlotte Caniggia quiere abandonar Gran Hermano.

El escandaloso motivo por el cual Charlotte Caniggia quiere abandonar Gran Hermano.

A pocos días de su ingreso a la casa de Gran Hermano, Charlotte Caniggia atraviesa un momento de fuerte incomodidad que podría derivar en una decisión inesperada. Según trascendió en las últimas horas, la mediática estaría evaluando seriamente abandonar el reality de Telefe debido al clima de tensión que se vive dentro del juego.

Si bien su llegada generó expectativa tanto entre los participantes como entre los seguidores del programa, la experiencia dentro de la casa no estaría resultando como ella esperaba. Las constantes discusiones, los enfrentamientos y las agresiones verbales entre varios de los jugadores habrían comenzado a afectarla, al punto de poner en duda su continuidad en la competencia.

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De acuerdo con la información que circula en torno al ciclo, Charlotte se siente incómoda con la dinámica que domina actualmente la convivencia. Las peleas se volvieron una constante en distintos sectores de la casa y los cruces entre los concursantes ocupan buena parte de la rutina diaria. Este escenario habría generado malestar en la hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis, quien no estaría dispuesta a involucrarse en conflictos permanentes ni a convivir en un ambiente tan hostil.

Aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre una eventual salida, las versiones indican que la influencer estaría analizando los pasos a seguir. Su permanencia en el programa dependería, en gran medida, de cómo evolucione la convivencia durante los próximos días y de si logra adaptarse al nivel de confrontación que caracteriza a esta etapa del reality.

La posibilidad de que Charlotte abandone la casa genera preocupación entre la producción y también entre los fanáticos que celebraron su incorporación. Su ingreso había renovado algunas de las dinámicas del juego y aportado una figura de gran repercusión mediática.

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¿Cómo fue la pelea de entre Yipio y Campanita en Gran Hermano?

La calma se quebró en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) con un fuerte cruce entre Yipio y Campanita (Steffy Pereira) que escaló rápidamente a los gritos delante de todos los participantes. Todo comenzó cuando Campanita le reprochó a su compañera haberla retado mientras la alentaba durante un juego: "Yo te lo dije porque realmente te quería alentar. Cuando uno está haciendo deporte, si yo te digo 'corré', es aliento".

Yipio, sin filtros, le devolvió el reclamo con una acumulación de quejas: "¿A vos te parece una falta de respeto? A mí me parece una falta de respeto que ya van tres días seguidos que te digo 'no entres' al cuarto gritando. Eso no era un juego, era el presupuesto semanal y no tenemos comida". Y remató: "Yo te digo 'paren, paren, paren' y no parás. Probé 20 veces hablarte bien. Si querés respeto, primero dalo vos, reina. Se terminó la conversación conmigo".

Campanita intentó defenderse apelando a su personalidad: "Yo soy alegre, yo hablo fuerte y voy a seguir haciendo...". Pero Yipio no cedió y cerró con dureza: "Bueno, yo te mando a cerrar el orto, listo. Hace tres días que vengo hablando contigo y el límite no lo tenés. Todo lo tenés muy corrido".

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