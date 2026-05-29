El escandaloso motivo por el cual Charlotte Caniggia quiere abandonar Gran Hermano.

La posibilidad de que Charlotte abandone la casa genera preocupación entre la producción y también entre los fanáticos que celebraron su incorporación. Su ingreso había renovado algunas de las dinámicas del juego y aportado una figura de gran repercusión mediática.

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¿Cómo fue la pelea de entre Yipio y Campanita en Gran Hermano?

La calma se quebró en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) con un fuerte cruce entre Yipio y Campanita (Steffy Pereira) que escaló rápidamente a los gritos delante de todos los participantes. Todo comenzó cuando Campanita le reprochó a su compañera haberla retado mientras la alentaba durante un juego: "Yo te lo dije porque realmente te quería alentar. Cuando uno está haciendo deporte, si yo te digo 'corré', es aliento".

Yipio, sin filtros, le devolvió el reclamo con una acumulación de quejas: "¿A vos te parece una falta de respeto? A mí me parece una falta de respeto que ya van tres días seguidos que te digo 'no entres' al cuarto gritando. Eso no era un juego, era el presupuesto semanal y no tenemos comida". Y remató: "Yo te digo 'paren, paren, paren' y no parás. Probé 20 veces hablarte bien. Si querés respeto, primero dalo vos, reina. Se terminó la conversación conmigo".

Campanita intentó defenderse apelando a su personalidad: "Yo soy alegre, yo hablo fuerte y voy a seguir haciendo...". Pero Yipio no cedió y cerró con dureza: "Bueno, yo te mando a cerrar el orto, listo. Hace tres días que vengo hablando contigo y el límite no lo tenés. Todo lo tenés muy corrido".