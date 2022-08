NFTs: Lemon presentó su propia colección y más de 1 millón de usuarios podrán tenerlos gratis para el metaverso

Es decir, agregó, “queremos que las personas tengan su primer NFT, que empiecen a dar sus primeros pasos hacia Web3 y el metaverso, y que lo hagan de una manera divertida”.

De esta manera, la compañía se mete a pleno en el metaverso y con este primer lanzamiento hará que reciban su NFT los usuarios que más usaron la Lemon Card en los últimos 20 días. Si bien el martes 2 de agosto se anunció oficialmente el proyecto, en un stream de YouTube y un Live de Instagram con referentes de la industria; el lanzamiento estará disponible el 8 de agosto para el público general.

El mercado de los NFTs

Los NFTs son bienes digitales únicos e irrepetibles. Estos tokens pueden representar una imagen, video o cualquier unidad de información, por lo que tienen valor como arte y también por lo que simbolizan. Al igual que las criptomonedas, están alojados en la blockchain.

Cavazzoli Youtube.jpg NFTs: Marcelo Cavazzoli, CEO de Lemon, en la apertura del lanzamiento por Youtube de los Lemmy NFT.

De todas formas, pese a su creciente difusión en los últimos tiempos, por ejemplo, en OpenSea, el marketplace de NFTs más grande del mundo, actualmente hay menos de 500 mil usuarios mensuales.

Mientras que, por su parte, Lemon cuenta con más de 900 mil usuarios que entran a su app todos los meses: “Ahí tenemos un poder enorme para sumar y contribuir con la expansión de Web3 y, con eso en mente, tuvimos la motivación de hacer el lanzamiento de Lemon Nation”, señaló Cavazzoli para A24.com.

“Este es el próximo paso que vamos a dar desde Lemon para impulsar un futuro más descentralizado y esperamos, con este lanzamiento, despertar la curiosidad y el interés de millones de personas para que se sumen al futuro de Internet”, amplió durante la presentación vía streaming.

Millones de Lemmy NFT personalizados

Básicamente, Lemon Nation es una iniciativa que busca convertir a cada usuario de Lemon en propietario de un NFT. Hasta hoy tenían junto a su $lemontag un avatar estándar, pero ahora podrán acuñar su NFT para revelar su Lemmy, el cual los representará en la Web3 y en el metaverso.

Cada Lemmy NFT será único, creado de forma aleatoria con más de 100 millones de combinaciones posibles. Hay Lemmys de todo tipo, cada uno con características especiales y alcanza con tener cuenta en Lemon para acceder a uno gratuitamente.

De esta manera, Lemon Nation conectará a más de un millón de personas con la blockchain de Polygon.

Cavazzoli Avatar.jpg El CEO de Lemon siguió la presentación con su propio Lemmy NFT para la Web3.

¿Por qué en web 3? “Porque te vamos a generar una dirección especial entrando en la blockchain de Polygon, porque todo esto va a estar en blockchain, y el usuario incluso lo puede pensar como una especie de perfil en Web3”.

Más NFTs: qué son los Lemon Drops

El tsunami de NFTs no se detiene con los Lemmys. La marca también presentó los Lemon Drops, distintos NFTs coleccionables.

Los Lemon Drops son una manera de conectar a la comunidad desde el mundo físico con el virtual. Se trata de premios para resguardar un hito o recuerdo especial en forma de NFT en la blockchain.

Por ejemplo, las primeras personas en comprar un token recibirán un Drop, al igual que aquellas que usaron la Lemon Card para pagar sus entradas e ir a ver a sus artistas favoritos.

Cómo sumarse a la comunidad

Gracias a la blockchain, Internet evolucionó hacia la Web3 y allí la comunidad es muy importante. Por eso todos podrán mostrar sus NFTs a través de un perfil web público en Lemon.me.

lemon nation-02.png NFTs: Lemon Nation, lo nuevo de la empresa argentina para sus usuarios en la Web3.

Cualquier persona va a poder entrar a lemon.me/$lemontag y ver su Lemmy NFT y sus colecciones como la de sus amigos.

Además, van a poder personalizar su biografía y sumar sus perfiles de Instagram y Twitter para compartirlos con todo el mundo. Próximamente también se podrá enviar, recibir e intercambiar NFTs.

Próximos pasos de Lemon

Más allá de todas estas novedades, la compañía ya prepara nuevas sorpresas para que cada vez más personas sean parte del futuro.

Si bien esta colección no tiene que ver con la compra-venta de NFTs, consultado por A24.com, Cavazzoli no descartó la posibilidad de sacar en el futuro una colección a la venta: “Veremos, nos gusta construir en la comunidad y queremos ver la recepción de esta colección y su impacto. Pero lo que estamos validando es que podemos sumar gente que no está en Web3, que no tiene NFT y ayudarlos a dar este primer paso”.

Por último, remarcó: “Vamos por etapas, quizás pueda ser que el día de mañana hagamos una colección especial, pero el primer paso es sumarte para participar”.