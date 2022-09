The Merge: 3 respuestas clave de un especialista de Bybit

The Merge: ¿acelerará la adopción institucional de Ether?

Dentro de la tradición cripto, hay un gran evento que se ha predicho durante mucho tiempo: la llegada de "las instituciones", como los fondos de pensiones, las tesorerías corporativas y los fondos soberanos. Algunas de estas entidades, señala Thopson, ya han comenzado a acumular cripto, pero hay muchas más que todavía se encuentran al margen.

Aquellas entidades que tienen activos cripto, que incluyen ETF en Canadá, Fidelity Investments y la nación de El Salvador, se han centrado en Bitcoin (BTC). “La criptomoneda más grande por capitalización de mercado es la puerta de entrada, y de hecho la única parada, para muchas instituciones que se aventuraron en el mercado de criptomonedas. A partir de junio de 2022, el 6,47% de todo Bitcoin que alguna vez existirá está en manos de instituciones”, informó CoinDesk.

Entonces, cabe preguntarse si, después de The Merge, las instituciones también comprarán Ether (ETH). Al respecto, según un informe de agosto realizado por Bybit y Nansen, sus analistas concluyeron que "no había consenso" entre los inversores institucionales y de dinero inteligente encuestados con respecto a su actitud hacia el comercio a corto plazo en torno a The Merge.

En cambio, esos mismos analistas encontraron que las billeteras de "dinero inteligente" (que incluyen instituciones y creadores de mercado) tenían más probabilidades de acumular ETH con la intención de mantenerlas a largo plazo.

En ese sentido, es necesario tener en cuenta que las billeteras encuestadas ya están activas en los criptomercados. En cuanto al resto de las instituciones, si sus inversiones en Bitcoin les son rentables, no pasará mucho tiempo antes de que examinen otro criptoactivo.

Ether: cuánto tiempo tardará en volverse deflacionaria

Desde la implementación de la propuesta EIP-1559 en agosto de 2021, Ethereum ha estado quemando una parte de sus tarifas por transacción ETH. Sin embargo, debido a la gran cantidad de ETH que se emite para pagar a los mineros por asegurar y validar la red, incluso con la quema, el suministro de ETH aún ha sido ligeramente inflacionario en los últimos 12 meses, según datos de la web ultrasound.money.

The Merge cambiará eso al reducir drásticamente la cantidad de ETH emitida mientras mantiene la tasa de consumo en un rango similar. Justin Drake, investigador de Ethereum, ha desarrollado un modelo que estima tres escenarios diferentes para el suministro de ETH después de la fusión.

Tomando en cuenta los cálculos más conservadores de Drake, la cadena de bloques necesitará emitir un máximo de 963,000 ETH por año para pagar a los validadores que aseguran y administran la red. La tarifa anual quemada asciende a 1.5 millones de ETH. ¿El resultado? Bueno, ultrasonido.money sugiere que el suministro de ETH pronto se volverá deflacionario, en un 1.5% por año.

Por supuesto, indica el especialista de Bybit, habrá que tomar con pinzas estas cifras, ya que se basan en las tarifas de red promedio de los últimos 12 meses, que han sido significativamente más altas de lo que son en la actualidad.

De hecho, dado que se pronostica que los vientos macroeconómicos en contra todavía se mantendrán, Ethereum puede tardar un tiempo en manifestar estas predicciones.

Criptomonedas: ¿ETH superará a BTC por capitalización de mercado?

Esta pregunta se ha debatido tanto tiempo en los círculos cripto que hasta se le ha dado un nombre propio: "The flippening".

The Merge es solo una de una serie de actualizaciones planificadas para Ethereum y, si todas tienen éxito, el poder de la futura red podría cambiar Bitcoin. Pero ese éxito todavía es hipotético en este momento.

No obstante, para tranquilizar a los usuarios, Thompson propone repasar algunos datos históricos.

Si comparamos la capitalización de mercado de Ether con la de Bitcoin, está claro que, recientemente, ETH se ha estado moviendo fuerte contra el dominio de BTC.

Por otro lado, históricamente, hemos visto a Ether hacer movimientos muy fuertes contra Bitcoin, pero cada vez ha llegado al rango del 50-55%, que es donde nos encontramos hoy.

Por lo tanto, si "esta vez es diferente" o no, como se suele decir, todavía está sujeto a debate.