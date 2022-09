The Merge: qué pasó con el precio de Bitcoin y otras criptomonedas después de La Fusión de Ethereum

En las últimas jornadas, BTC continuó con la tendencia que predominó en el arranque del mes de septiembre y siguió sin poder sostenerse por encima de la barrera de los USD 20K. Al respecto, los analistas de mercado marcan el nivel de los USD 20.000 como la prioridad absoluta para Bitcoin y, si la criptomoneda cayera por debajo de ese nivel, estimaron que podría enfrentar otro derrumbe de hasta 8%.

The Merge: qué representa la Fusión de Ethereum

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, el fundador de Ethereum, Vitálik Buterin confirmó la noticia más esperada por el ecosistema cripto: se completó The Merge y esa actualización permitirá reducir las emisiones de carbono de la red en más de un 99%.

Ahora, la segunda blockchain más grande del mercado deja atrás el protocolo de Prueba de Trabajo (PoW), que solo funciona en Bitcoin, y da paso a una alternativa más sustentable que abandona definitivamente la criticada minería cripto.

De todas formas, The Merge no fue la última actualización que tendrá Ethereum, sino que llegarán otras como The Surge (“La Oleada”); The Verge (“El Borde”); The Purge (“La Purga”); y The Splurge (“El Derroche”). Cada una de ellas con un objetivo específico que, combinadas, buscarán incrementar las capacidades de Ethereum para volverse una red más segura, simple y descentralizada.

Qué pasó con las demás criptomonedas

Por supuesto, todas las miradas estuvieron centradas en Ether que, luego de la actualización, cayó un 6%. Los analistas contemplaron que podía ser una jornada con precio a la baja y, de todas formas, todavía persisten las buenas sensaciones para el mediano y largo plazo. Al momento de escribir esta nota, ETH cotiza en los USD 1.494.

Asimismo, Binance coin (BNB), XRP y Cardano (ADA) también sintieron la influencia del contexto general y bajaron para ubicarse en los USD 271, USD 0.32 y USD 0.46, respectivamente.

En tanto que, por su parte, Solana (SOL) y Litecoin (LTC) cotizaron en USD 33 y USD 57; mientras que Avalanche y Polkadot registraron un valor de USD 18.4 y USD 6.9.