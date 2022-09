Tornado Cash y la CNMV de España: la persecución contra la libertad cripto

Ya en tiempos actuales, el poder occidental ha extremado medidas contra figuras como Snowden y Assange. Debido a su compromiso por la transparencia, las distintas potencias mundiales los han convertido en enemigos públicos, porque sus decisiones nos llevaron a cuestionar el status quo y la actuación de quienes lideran el futuro de las naciones.

Durante el último cuarto del 2022, un fenómeno similar ha ocurrido en el ecosistema de las criptomonedas. El arresto de Aleksey Pertsev, principal desarrollador de Tornado Cash, y las sanciones que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso a la aplicación de código abierto -que además operaba como Organización Autónoma Descentralizada (DAO)- al añadirla en su lista Nacional Especialmente Designada, ha sido un ataque directo contra la filosofía que habita en el mundo Web3.

Libertad cripto: voces a favor

El respaldo hacia el desarrollador no tardó en llegar, e importantes figuras como Vitalik Buterin y Charles Hoskinson (dos de los cofundadores de Ethereum) han afirmado que las sanciones impuestas podrían representar una violación de la libertad de expresión.

Por su parte, en el ambiente académico, Matthew Green, Profesor de Informática de la Universidad Johns Hopkins, decidió subir el código de Tornado Cash a GitHub. Green explicó que lo ha utilizado en reiteradas ocasiones para enseñar conceptos relacionados con la criptoprivacidad y la tecnología ZK; y que “la pérdida o disminución de la disponibilidad de este código fuente será perjudicial para las comunidades científicas y técnicas”.

Por otro lado, se ha asociado al desarrollador con el Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia, agencia similar al FBI en Estados Unidos. Algo que, de momento, no ha sido confirmado.

Independientemente de cuál sea el caso, Tornado Cash es una solución tecnológica de libre acceso que se ha utilizado “para el bien y para el mal”, por lo que negar su uso es igual de absurdo que prohibir las cuchillas o el estudio de la energía nuclear.

La CNMV de España contra Mundo Crypto

Cuando se anunció el evento de Mundo Crypto en Madrid, la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV) advirtió que la empresa se encuentra en su “lista gris”, ya que no cuenta con su autorización para operar en el país.

La polémica llegó hasta la esfera política cuando Unidas Podemos solicitó la suspensión del evento que, a pesar de sus problemas -incluido un cuestionable tratamiento televisivo por los medios españoles- se llevó a cabo a finales de agosto.

No obstante, el sentimiento del ecosistema hacia la Comisión no es el mejor, ya que muchos se preguntan por qué no hizo lo mismo con la crisis inmobiliaria. Otros plantean que Mundo Crypto está pagando los platos rotos de las estafas que se dieron en España, pero no niegan sus malas prácticas en el pasado.

En cualquier caso, con base en estos acontecimientos y posturas, alguien podría preguntarse cuál es el mejor camino: la prohibición o la educación. Al menos en 1971, Black Sabbath celebró a los luchadores de la libertad con su canción “Into the Void”, invitándolos a escapar de las mentes lavadas y contaminadas para encontrar un nuevo mundo donde la libertad espera.

(*) El autor es periodista científico de Santiago de Chile, con larga experiencia en la divulgación de temas relacionados con la industria de las criptomonedas.