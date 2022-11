¿Qué quiere decir "con vos es 4 de noviembre"?

Según contó Chano en varias entrevistas, "el 4 de noviembre yo venía despidiéndome de mi padre que estaba muriendo de cáncer y de una novia que tenía y estaba enfrentando esos dos duelos”.

En otra entrevista, contó que al salir del oncólogo que atendía a su padre y habló con su abuela, para contarle de su estado de salud. "No le quise decir que su hijo se estaba muriendo, le dije algo así como que había que atrasar el tiempo". De ahí sale la segunda parte del estribillo: "atrasaré las horas, horas, horas".

Pero también la historia remite a un novia de Chano llamada Vicky, que vivía en Barcelona. Vicky pintaba con acuarelas, otra referencia que está en la letra: "Cuando me faltes este otoño y se despinten solas tus acuarelas todas, todas, todas". También otra estrofa habla de los colores: "Toda tu mesita de luz lleva el color de tu esencia".

La idea de dejar a su novia implica también no volver a Barcelona: "No quiero nada más sin vos, no quiero estar a solas. No quiero Barcelona, dijo: "Hola".

Y casualmente el 4 de noviembre es una fecha importante para esa ciudad, ya que en 1901 se produjo un enfrentamiento entre republicanos y anarquistas. Chano habla de un duelo, una separación, una pequeña guerra personal con la soledad.

El mes de noviembre también aparece en otra canción, que se llama "Hola Noviembre". La letra tiene un guiño que la emparenta con "La Melodía de Dios": "Llenaste nuestra habitación de ausencia, Hola noviembre, Quien va a sacar del comedor la angustia, Hola noviembre". En estos días, los hermanos Moreno Charpentier tuitearon parte de la letra:

¿Por qué se llama "La melodía de Dios"?

Según explicó en una entrevista, la canción y la melodía se le aparecieron mágicamente. "No soy creyente, pero me bajó esta melodía y no la podía tocar en el piano. Entonces le puse 'La melodía de Dios'", explicó Chano.

“Con el 4 de noviembre lo que quise decir es que la vida se repite a cada instante. Como en la película 'El día de la marmota', donde el tipo se despierta todos los días y es el mismo día. Yo me imaginaba algo parecido a eso”.

Pero quizás lo más representativo de todo es que el 4 de noviembre no es puntualmente un día especial para el cantante. No es que todos estos hechos sucedieron exactamente un 4 de noviembre, sino que es un recurso que usó Chano para hablar de ciertas cosas: "El 4 de noviembre no pasó nada, yo quise usarlo como metáfora. como el Día de la Marmota. Sentía que todos los días me despertaba en el mismo día". Un día que se repetía entonces entre ausencia y soledad.

Como parte de un destino que se cierra, Chano contó con alegría que su papá llegó a escuchar la canción antes de morirse.

La letra completa de "La melodía de Dios"

Todas las mañanas del mundo, y esta angustia barata

El reloj amenaza y retrasa, y la falta que hacés en la casa

Cada cosa que no decís, porque te está haciendo daño

En el nombre de mi desengaño a la noche te extraño, te extraño

Vivo como siempre, desarmado sobre mí

Con vos es 4 de noviembre cada media hora

Atrasaré las horas, horas, horas

Que algo te libre de las penas acompañadoras cuando te sientas sola, sola, sola

Toda tu mesita de luz lleva el color de tu esencia

Las mañanas exigen clemencia. La catástrofe que hizo tu ausencia

Cuando se libere mi alma de tus ojos de encanto

Cuando el frío no enfríe tanto los domingos y jueves de espanto

Vivo como siempre, desarmado sobre mí

Con vos es 4 de noviembre cada media hora

Atrasaré las horas, horas, horas

Que algo te libre de las penas acompañadoras cuando te sientas sola, sola, sola

Cuando me faltes este otoño y se despinten solas tus acuarelas todas, todas, todas

No quiero nada más sin vos, no quiero estar a solas

No quiero Barcelona dijo: "Hola"

Con vos es 4 de noviembre cada media hora

Atrasaré las horas, horas, horas

Que algo te libre de las penas acompañadoras cuando te sientas sola, sola, sola

Cuando me faltes este otoño y se despinten solas tus acuarelas todas, todas, todas

No quiero nada más sin vos, no quiero estar a solas

No quiero Barcelona dijo: "Hola"

Atrasaré las horas, horas, horas