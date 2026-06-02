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Patricia Bullrich le ofreció a Milei su renuncia a la jefatura del bloque libertario en el Senado

La senadora tomó la decisión luego de cuestionar el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli. Desde Casa Rosada, minimizaron la diferencia.

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La senadora puso a consideración de Milei su continuidad al frente del bloque. (Foto: archivo).

La senadora puso a consideración de Milei su continuidad al frente del bloque. (Foto: archivo).

Patricia Bullrich puso a disposición de Javier Milei su renuncia a la presidencia del bloque de La Libertad Avanza en el Senado luego de expresar públicamente su desacuerdo con la decisión del Gobierno de retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli. Sin embargo, el Presidente rechazó la propuesta y ratificó su respaldo a la legisladora.

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Desde el entorno de Bullrich explicaron a A24.com que "es de persona de bien presentar la renuncia" tras la diferencia que quedó expuesta el lunes por la noche luego de que la ex ministra de Seguridad se manifestar en contra del retiro del pliego de Michelli. Sin embargo, detallaron que después de ofrecerle al presidente dar un paso al costado "siguieron hablando de otros temas".

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A través de sus redes sociales, Bullrich defendió su postura y destacó que respetó las atribuciones del jefe de Estado. “Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar pliegos. Del mismo modo, considero que expresar mis principios también forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio”, escribió el lunes por la noche.

Pese a la diferencia, en el oficialismo minimizaron el episodio. Cerca de la Casa Rosada sostuvieron que “son miradas que no comprometen el rumbo ni la eficacia de la gestión”. “Dentro de un espacio diverso y amplio es natural que existan diferentes visiones sobre los distintos temas. Ha ocurrido en otras oportunidades”, afirmó un funcionario cercano a la Secretaría General de la Presidencia.

La postura de Bullrich fue interpretada en algunos sectores como una nueva muestra de autonomía política. Semanas atrás, la legisladora también había tomado distancia de otra situación incómoda para el oficialismo cuando reclamó públicamente que Manuel Adorni presentara su declaración jurada para desactivar las sospechas surgidas a partir de una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito.

En un nuevo mensaje publicado en sus redes, Bullrich reafirmó su apoyo al Gobierno y relativizó el impacto de la controversia. “En una gestión que avanza por una verdadera autopista de aciertos, una diferencia en un tema puntual no debilita el rumbo: lo fortalece”, sostuvo.

Luego agregó: “El debate sincero, el respeto por las convicciones del otro y los valores republicanos también son parte del cambio”.

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