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Alejandra Majluf ingresó a Gran Hermano y Andrea del Boca tuvo una alocada reacción

La actriz Alejandra Majluf ingresó a Gran Hermano en reemplazo de La Bomba Tucumana y generó una fuerte reacción de parte de sus compañeros.

2 jun 2026, 23:12
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Alejandra Majluf ingresó a Gran Hermano y Andrea del Boca tuvo una alocada reacción
Alejandra Majluf ingresó a Gran Hermano y Andrea del Boca tuvo una alocada reacción

Alejandra Majluf ingresó a Gran Hermano y Andrea del Boca tuvo una alocada reacción

Alejandra Majluf tuvo su esperado ingreso a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), y como era de esperarse, su llegada generó repercusión dentro del reality; una de las reacciones que más llamó la atención fue la de Andrea del Boca, quien celebró públicamente este importante paso de la participante.

La actriz se sumó al reality tras la salida de La Bomba Tucumana, luego de varios meses en los que su nombre sonó como una de las posibles reemplazantes. Fiel a su estilo, hizo una entrada cargada de misterio: primero dejó su valija en la puerta de la casa y, segundos después, cruzó el umbral sin revelar demasiado sobre su identidad.

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En la caminata por el pasillo de la casa, Alejandra se encontró con su colega y ambas protagonizaron uno de los momentos más emotivos de la noche. Apenas se vieron, se fundieron en un cálido abrazo acompañado de besos y muestras de cariño, reflejando la alegría del reencuentro.

Sin embargo, la sorpresa fue doble: debido a su cambio de look y al misterio que rodeó su ingreso, muchos de los participantes e incluso parte del público tardaron varios segundos en reconocerla. Cuando finalmente descubrieron de quién se trataba, la reacción fue de asombro y entusiasmo.

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Previo a entrar a la casa más famosa del país, Alejandra se presentó: “ Aprendí un montón y quiero seguir aprendiendo, y Gran Hermano me parece un laboratorio interesante ”.

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Quién es Alejandra Majluf

Alejandra Majluf es actriz, docente de teatro y conductora de televisión, y su desembarco en el reality de Telefe la lleva a ser conocida por una nueva generación teniendo en cuenta que su pico de popularidad lo obtuvo en la década de 1990.

En ese entonces, Alejandra se destacó por su estilo transgresor y fresco en una televisión que no era descontracturada como en la actualidad, por lo que podría decirse que ella sentó bases para los cronistas y movileros que vinieron posteriormente.

Majluf además interpretaba a un personaje llamado La Colada en sus coberturas para Fax, programa conducido por Nicolás Repetto y María Laura Santillán entre marzo de 1991 y diciembre de 1992 por Canal 13, el cual se volvió mítico y se convirtió en el primer ganador de la historia del Premio Martín Fierro de Oro.

Majluf

     

 

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