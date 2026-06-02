Alejandra Majluf ingresó a Gran Hermano y Andrea del Boca tuvo una alocada reacción

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Previo a entrar a la casa más famosa del país, Alejandra se presentó: “ Aprendí un montón y quiero seguir aprendiendo, y Gran Hermano me parece un laboratorio interesante ”.

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Quién es Alejandra Majluf

Alejandra Majluf es actriz, docente de teatro y conductora de televisión, y su desembarco en el reality de Telefe la lleva a ser conocida por una nueva generación teniendo en cuenta que su pico de popularidad lo obtuvo en la década de 1990.

En ese entonces, Alejandra se destacó por su estilo transgresor y fresco en una televisión que no era descontracturada como en la actualidad, por lo que podría decirse que ella sentó bases para los cronistas y movileros que vinieron posteriormente.

Majluf además interpretaba a un personaje llamado La Colada en sus coberturas para Fax, programa conducido por Nicolás Repetto y María Laura Santillán entre marzo de 1991 y diciembre de 1992 por Canal 13, el cual se volvió mítico y se convirtió en el primer ganador de la historia del Premio Martín Fierro de Oro.