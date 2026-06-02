Milei habló del kirchnerismo como el "monstruo K" y anticipó: "En octubre del año que viene los vamos a pasar por arriba"

Intervención estatal y el "Monstruo K"

Durante su exposición, Milei volvió a cuestionar la intervención estatal en distintos sectores de la economía y planteó que muchas de las funciones que hoy cumple el Estado podrían ser reemplazadas por mecanismos de mercado.

En ese sentido, sostuvo que "si en lugar de este sistema ineficiente de seguros desarrollamos un mercado competitivo privado de seguros que sea competitivo, profundo y completo, la justificación para que el Estado intervenga en cada una de las áreas en la que interviene desaparece naturalmente". Además, afirmó que ese esquema permitiría reducir la participación estatal "sin que los argentinos pierdan nada en términos de calidad de vida y de seguridad".

En ese marco, profundizó sus críticas al rol del Estado como proveedor de servicios y utilizó la pandemia de Covid-19 como ejemplo para cuestionar la eficacia de los sistemas públicos. "Esto es lo que tenemos que tener presente. Cuando ese seguro se lo puso a prueba, cuando vino el siniestro, falló terriblemente", sostuvo.

casa rosada "En 2025 toda la política intentó hundirnos e intentó hacerle creer a la gente que íbamos por el camino incorrecto. Vivimos un año de ansiedad e incertidumbre", aseguró. (Foto: archivo)

Luego agregó: "Aquí es donde entra el Estado. Si la salud pública es un seguro a la enfermedad, la pandemia fue un claro ejemplo de cómo falló este seguro".

A partir de esa comparación, el Presidente defendió la necesidad de avanzar hacia mecanismos alternativos de cobertura y financiamiento. "Lo que nosotros pensamos es crear instrumentos que resuelvan mejor ese seguro y que además no sean tan caros porque acá el Estado presente ofrece muchos seguros, pero cuando aparece el siniestro no cubre ninguno", afirmó.

El Presidente recurrió a una referencia cinematográfica para ilustrar su mensaje político. Mencionó la película de Disney "Monsters Inc.", y describió su argumento para realizar una comparación con el escenario político actual. "¿Cuál es la trama de la película? Va un monstruo y quiere asustar a una nenita y la nenita lo mira y se le bota la risa".

Y agregó: "Es decir, el día que le saquemos la careta a los monstruos colectivistas, este país va a ser definitivamente libre y va a ser grande nuevamente".

En ese marco, vinculó la estrategia electoral del oficialismo con su analogía. "La campaña es Monsters Inc. Monstruo K. Monstruo, no nos asustas más. Creo que Toto (Caputo) fue bastante claro hoy con eso", sostuvo en referencia al ministro de Economía, Luis Caputo.

milei caputo El Presidente destacó la evolución de las principales variables económicas y aseguró que el proceso de desinflación continúa consolidándose. (Foto: archivo)

Balance de la gestión e inflación

Milei también aprovechó su exposición para realizar un balance de la gestión económica y cuestionar a los sectores políticos que, según sostuvo, intentaron desacreditar el rumbo adoptado por el Gobierno. "En 2025 toda la política intentó hundirnos e intentó hacerle creer a la gente que íbamos por el camino incorrecto. Vivimos un año de ansiedad e incertidumbre", afirmó ante los asistentes.

En contraste con ese escenario, el Presidente destacó la evolución de las principales variables económicas y aseguró que el proceso de desinflación continúa consolidándose. "Hoy la inflación camina a un sendero descendente", señaló.

Además, ratificó que la estrategia oficial contempla una reducción gradual de la presión tributaria vinculada al crecimiento de la actividad económica. "Nuestro modelo contempla que la baja de impuestos se hará contra crecimiento económico, a la suba en la recaudación le seguirán bajas impositivas y una reducción progresiva en el tamaño del Estado", sostuvo.

El mandatario también enumeró una serie de indicadores para respaldar su diagnóstico sobre la marcha de la economía. "La economía creció 11% desde que llegamos. Sacamos a 14 millones de personas de la pobreza, el empleo registrado crece y los salarios reales están en un claro sendero de recuperación", afirmó.

En ese marco, vinculó el desempeño de las distintas jurisdicciones con el grado de acompañamiento a las políticas impulsadas por la Casa Rosada.

"Las únicas (provincias) que son neutrales o les va mal son aquellas que viven oponiéndose a todo lo que proponemos del Ejecutivo y que además no adhirieron al RIGI", aseguró.

Finalmente, atribuyó los resultados mencionados a las condiciones macroeconómicas y a las reformas impulsadas por su administración. "Esto se da porque tenemos las condiciones macro, las reformas, y principalmente porque tenemos la más importante de todas, las ideas de la libertad de nuestro lado", concluyó.