Pablo Quirno anunció que Argentina avanzará en su adhesión al Tratado Transpacífico

Entre sus principales objetivos figuran la promoción de la integración económica entre sus miembros, la generación de reglas previsibles para el comercio internacional, el fortalecimiento de los intercambios regionales y el impulso del crecimiento sostenible.

El anuncio del canciller

Durante su exposición, Quirno vinculó la decisión con la estrategia económica que impulsa el Gobierno nacional y sostuvo que la apertura comercial requiere estabilidad macroeconómica para generar confianza e inversiones. "La base de esta credibilidad es la estabilidad macroeconómica y la proyección al exterior a través de alianzas estratégicas con países afines, que llevan a aumentar considerablemente la cantidad de comercio y la atracción de inversiones", señaló.

El canciller también cuestionó el modelo económico aplicado durante las últimas décadas y consideró que la Argentina permaneció aislada de los principales flujos comerciales internacionales.

Según expresó, el país se mantuvo entre las economías más cerradas del mundo, una situación que, a su criterio, limitó la competitividad y el desarrollo productivo. "Los productores estaban protegidos, con pocos productos y caros", afirmó.

Milei Quirno Quirno aseguró que el Gobierno continuará trabajando para ampliar la inserción internacional de las empresas nacionales. (Foto: archivo)

En ese contexto, defendió las medidas impulsadas por el gobierno de Javier Milei y remarcó la importancia de consolidar un escenario de estabilidad económica para favorecer la inversión privada.

"Revertir décadas de estancamiento, de alta inflación, de déficit fiscal, nos ha llevado a no poder generar esas condiciones para aprovechar los recursos naturales y el capital humano. Queremos generar condiciones para que el sector privado se pueda desarrollar. El mercado de la Argentina es el mundo, no solamente Argentina, y hacia allá vamos", sostuvo.

Quirno también describió como una prioridad de su gestión la promoción comercial del país en el exterior y la búsqueda de nuevas oportunidades para los sectores productivos argentinos. "Salir con la valijita a vender a la Argentina", resumió el funcionario al referirse a su tarea dentro de la Cancillería.

Además, ratificó que el Gobierno continuará trabajando para ampliar la inserción internacional de las empresas nacionales.

"Generar que los productores y empresarios del país puedan salir al mundo en las mejores condiciones posibles", concluyó.