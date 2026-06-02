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REÚNE A 12 ECONOMÍAS

Pablo Quirno anunció que Argentina avanzará en su adhesión al Tratado Transpacífico

Pablo Quirno anunció que el Gobierno presentará formalmente la adhesión de Argentina al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. El acuerdo reúne a 12 economías y busca impulsar el libre comercio, las inversiones y la integración económica.

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Pablo Quirno anunció que el Gobierno presentará formalmente la adhesión de Argentina al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. (Foto: archivo)

Pablo Quirno anunció que el Gobierno presentará formalmente la adhesión de Argentina al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. (Foto: archivo)

Argentina dará un paso formal para incorporarse al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), uno de los principales acuerdos comerciales del mundo. El anuncio fue realizado por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, durante su exposición en el 43° Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

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La posibilidad de la visita del papa León XIV a la Argentina sacude al país. (Foto: A24.com)

El funcionario confirmó que el Gobierno presentará esta semana la solicitud de adhesión al bloque, integrado por doce países que concentran cerca del 13% del Producto Bruto Interno mundial.

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"El miércoles vamos a entregar en París, al ministro de Comercio de Nueva Zelanda (Cameron Brewer) nuestra adhesión al acuerdo de Transpacífico, que incluye doce países muy importantes que representan el 13% del PBI mundial", afirmó Quirno.

Qué es el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico

El CPTPP es un acuerdo de libre comercio que reúne a Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam. En conjunto, estos países representan un mercado de casi 600 millones de personas.

Entre sus principales objetivos figuran la promoción de la integración económica entre sus miembros, la generación de reglas previsibles para el comercio internacional, el fortalecimiento de los intercambios regionales y el impulso del crecimiento sostenible.

El anuncio del canciller

Durante su exposición, Quirno vinculó la decisión con la estrategia económica que impulsa el Gobierno nacional y sostuvo que la apertura comercial requiere estabilidad macroeconómica para generar confianza e inversiones. "La base de esta credibilidad es la estabilidad macroeconómica y la proyección al exterior a través de alianzas estratégicas con países afines, que llevan a aumentar considerablemente la cantidad de comercio y la atracción de inversiones", señaló.

El canciller también cuestionó el modelo económico aplicado durante las últimas décadas y consideró que la Argentina permaneció aislada de los principales flujos comerciales internacionales.

Según expresó, el país se mantuvo entre las economías más cerradas del mundo, una situación que, a su criterio, limitó la competitividad y el desarrollo productivo. "Los productores estaban protegidos, con pocos productos y caros", afirmó.

Milei Quirno
Quirno aseguró que el Gobierno continuará trabajando para ampliar la inserción internacional de las empresas nacionales. (Foto: archivo)

Quirno aseguró que el Gobierno continuará trabajando para ampliar la inserción internacional de las empresas nacionales. (Foto: archivo)

En ese contexto, defendió las medidas impulsadas por el gobierno de Javier Milei y remarcó la importancia de consolidar un escenario de estabilidad económica para favorecer la inversión privada.

"Revertir décadas de estancamiento, de alta inflación, de déficit fiscal, nos ha llevado a no poder generar esas condiciones para aprovechar los recursos naturales y el capital humano. Queremos generar condiciones para que el sector privado se pueda desarrollar. El mercado de la Argentina es el mundo, no solamente Argentina, y hacia allá vamos", sostuvo.

Quirno también describió como una prioridad de su gestión la promoción comercial del país en el exterior y la búsqueda de nuevas oportunidades para los sectores productivos argentinos. "Salir con la valijita a vender a la Argentina", resumió el funcionario al referirse a su tarea dentro de la Cancillería.

Además, ratificó que el Gobierno continuará trabajando para ampliar la inserción internacional de las empresas nacionales.

"Generar que los productores y empresarios del país puedan salir al mundo en las mejores condiciones posibles", concluyó.

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