Rigen las nuevas tarifas de colectivos, trenes y subtes: cuánto cuesta ahora el boleto mínimo

De 0 a 3 kilómetros: $1.015,61

$1.015,61 De 3 a 6 kilómetros: $1.142,55

$1.142,55 De 6 a 12 kilómetros: $1.269,50

$1.269,50 De 12 a 27 kilómetros: $1.523,40

$1.523,40 Más de 27 kilómetros: $1.791,02

De esta manera, el boleto mínimo supera por primera vez los $1.000 para los usuarios que tengan registrada la tarjeta SUBE.

Además, el esquema oficial prevé una nueva actualización tarifaria del 2% a partir del 15 de junio, por lo que el costo del transporte volverá a incrementarse durante este mismo mes.

En el caso de los beneficiarios de la tarifa social, que mantiene un descuento del 55%, el boleto mínimo quedó fijado en $457,02.

Cuánto cuesta viajar en colectivo desde junio en la Ciudad de Buenos Aires

Las 28 líneas que operan exclusivamente dentro de la Ciudad también aplican desde este lunes un aumento de 4,6%.

Las tarifas para quienes tienen la SUBE registrada quedaron de la siguiente forma:

Hasta 3 kilómetros: $788,28.

Entre 3 y 6 kilómetros: $875,90 .

. Entre 6 y 12 kilómetros: $943,37.

Entre 12 y 27 kilómetros: $1010,90.

La diferencia entre ambos cuadros tarifarios volvió a ampliarse en junio. Mientras el boleto mínimo bonaerense ya superó los cuatro dígitos, el de la Ciudad quedó por debajo de los $800. En CABA, recién el boleto más caro rompió la barrera de los $1000.

La actualización tarifaria en la Ciudad no se limita a los colectivos. El pasaje de subte pasó de $1490 a $1558 tras la aplicación del incremento de 4,6%. Para quienes no tienen registrada la tarjeta SUBE, la tarifa quedó fijada en $2477,22.

peajes, subte, colectivos

Suben los trenes y el subte

Los usuarios de los trenes metropolitanos también deberán afrontar un incremento importante. Desde junio, las tarifas aumentan un 12,9% y el boleto mínimo se ubica en $350 para quienes utilizan la tarjeta SUBE registrada. Aquellos pasajeros que no tengan la tarjeta nominalizada pagarán $700.

En tanto, el subte y el premetro también actualizan sus tarifas. El valor del viaje pasó de $1.490 a $1.558,54 para los usuarios con SUBE registrada.

Sin embargo, continúan vigentes los descuentos para pasajeros frecuentes, que permiten reducir el costo por viaje a medida que aumenta la cantidad de trayectos realizados durante el mes.

Los peajes también aumentan

En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los vehículos de hasta dos ejes y hasta 2,10 metros de altura pagan $4431,94 y $6280,78 en hora pico. Para las motocicletas, las tarifas quedaron en $1846,45 y $2954,70 en los horarios de mayor demanda. Los vehículos pesados de hasta dos ejes abonan $7017,01 y $10.340,84 en hora pico.

En la Autopista Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero, los autos particulares pagan $1846,45 y $2611,15 en hora pico. Las motocicletas abonan $1108,06 y $1329,37, mientras que los vehículos pesados de hasta dos ejes tienen una tarifa de $3323,79 y $4801,15.

En Alberti, los vehículos livianos pagan $1403,55 y $1772,62 en hora pico. Para las motocicletas, los valores son de $1108,06 y $1477,36, mientras que los vehículos pesados de hasta dos ejes abonan $2585,44 y $3323,79.