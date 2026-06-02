Yanina Latorre opinó sobre la polémica entre Florencia Peña y Laura Ubfal y fue tajante

En ese sentido, defendió tanto a Peña como al conductor: "Está juzgando la paternidad y la maternidad de dos personas que creo que los dos son muy buenos padres. O sea, es un chiste, es un código. Un chico a los ocho años no está ni siquiera hormonado y no tiene idea lo que es ni el rechazo de una mujer, ni habla desde un lugar sexual. Yo creo que cuando hablás de un noviazgo... Yo soy mamá de hombre y de mujer. Laura decía que no tenía hijos varones, pero que creía que las madres de hombres tenemos que tener más responsabilidad".

"Yo creo que la responsabilidad, sea hombre o mujer tu hijo, es la misma, con los chicos se debe hablar, hay que explicarles todo", remarcó.

Y cerró: "Ahora Flor está barajando la posibilidad de iniciarle acciones legales, en el colegio se empezó a hablar del tema, la llamaron a una reunión. Yo si fuera Flor estaría tan enojada como está ella".

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Qué dijo Marley sobre Laura Ubfal tras sus dichos sobre el hijo de Flor Peña

Marley salió a respaldar a Florencia Peña tras las críticas de Laura Ubfal, quien había mencionado un episodio vinculado a Felipe, el hijo menor de la actriz, en medio de la conmoción por el femicidio de Agostina Vega.

Las palabras de la periodista en el programa SQP (América TV) se convirtieron en uno de los temas más comentados del día, ya que la comparación con el caso de la joven cordobesa generó un fuerte impacto. Frente a esa situación, el conductor decidió responder con firmeza.

Molesto por la magnitud que tomó la polémica y por el eco que tuvieron las declaraciones, Marley apuntó: "No podemos escuchar a cualquier p.... decir cualquier cosa. Cuando a uno le va bien, siempre aparecen quienes necesitan hablar de vos para generar repercusión. Pero de lo que realmente tenemos que hablar es de Agostina y de cómo liberaron al criminal para que hiciera esto. Ya había atacado a otra chica y, sin embargo, volvió a estar en la calle".

Con tono categórico, agregó: "Frivolizar una situación tan grave e intentar vincularla con un famoso me parece algo primitivo, una verdadera barbarie. Lo importante acá es poner el foco en la víctima, en su familia y en las responsabilidades que existen detrás de un hecho tan doloroso".