"The Gift", "Presencias del mal" y "The Lego Movie": los recomendados de A24 para el fin de semana

En Netflix ya está disponible la segunda temporada de "The Gift" y se estrena "Casi una duquesa"

Este fin de semana tenemos opciones variadas que se estrenan en las diferentes plataformas de streaming. En Netflix ya está disponible la segunda temporada de "The Gift" y se estrena "Casi una duquesa". En Amazon Prime Video se podrá ver "The LEGO Movie", mientras que para los amantes del género de terror, en HBO Go ya se puede sufrir con "Presencias del mal". Enterate de todo en los #Recomendados de A24.com.

Estrenos en Netflix

"The Gift" (Serie - Ciencia ficción): Un arqueólogo encuentra un símbolo que conecta de manera misteriosa a una joven pintora con un templo milenario. El secreto los une y es eterno. Estreno de la segunda temporada.

"The Home Edit" (Reality): Clea y Joanna, expertas en organización del hogar, ayudan a sus clientes a depurar, catalogar y acomodar su desorden para crear espacios deslumbrantes.

"Casi una duquesa" (Serie británica): Es madre soltera y hace malabarismos con su carrera, su hija preadolescente y un novio adorable, pero quiere tener otro bebé, y la opción más viable parece ser su ex.

Estrenos en Cine.Ar

"Gotas de lluvia" (Documental): Abril está lastimada pero no rota. Fue víctima de abuso sexual en la infancia. Es una sobreviviente igual que su madre Ivana Rosales quién le dejó un legado: luchar por los derechos de las mujeres de vivir una vida libre de violencias.

"Matar al dragón" (Terror): Elena es secuestrada a los siete años y confinada al Infierno. Veinticinco años después reaparece y se reencuentra con Facundo, su hermano mayor. Él la incluye en su vida, pero Elena arrastra hacia su familia el terror del pasado.

Estrenos en Amazon Prime Video

"The Lego Movie" (Película animada): Emmet, una minifigura LEGO completamente normal quien rápidamente se vuelve la "persona más extraordinaria" y la clave para salvar el universo Lego. Emmet y sus amigos emprenden un viaje épico para detener al malvado tirano Lord Business.

"Venom" (Ciencia Ficción): Eddie Brock (Tom Hardy) es un famoso periodista que después de perder su trabajo gracias a un importante empresario, se encuentra con un extraño ente extraterrestre conocido como Venom. Este simbionte, elige adherirse y adaptarse al cuerpo de Eddie, sin embargo, esto mete a Brock en problemas...

Estrenos en HBO Go

"Presencias del mal" (Terror): Una joven institutriz es contratada por un hombre que se ha convertido en el tutor de sus sobrinos tras las muerte de sus padres. La chica descubrirá que tanto los niños como la casa esconden secretos perversos y las cosas no son lo que aparentan.

"Jumanji: el siguiente nivel" (Acción - Aventura): Las aventuras continúan en el fantástico mundo del juego Jumanji, donde nada es lo que parece. En esta ocasión, los jugadores vuelven al juego, pero sus personajes se han intercambiado entre sí, lo que ofrece un curioso plantel: los mismos héroes con distinta apariencia. Pero, ¿dónde está el resto de la gente?

Para niños

"Emoji: La película" (Película animada): En Textópolis, donde se supone que los emojis solo muestren una emoción, las diversas expresiones de Gene se convierten en un problema. Su solución: volverse "normal". Disponible en Netflix.