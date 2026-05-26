A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
INDIGNADA

Lola explotó tras ser expulsada de Gran Hermano y apuntó muy duro contra Titi: "Sos una..."

Tras ser expulsada de la casa de Gran Hermano, Lola Tomaszeuski habló desde las redes sociales y cuestionó fuerte a Titi Tcherkaski.

26 may 2026, 09:45
Banner seguínos en google Primicias Ya
Lola explotó tras ser expulsada de Gran Hermano y apuntó muy duro contra Titi: Sos una...
Lola explotó tras ser expulsada de Gran Hermano y apuntó muy duro contra Titi: Sos una...
Lola explotó tras ser expulsada de Gran Hermano y apuntó muy duro contra Titi: "Sos una..."

A menos de una semana de su reingreso a Gran Hermano Generación Dorada, Lola Tomaszeuski fue expulsada de la famosa casa por quebrar una de las reglas principales al ventilar información del exterior.

Tras la sorpresa por la firme determinación del Big, la joven grabó un video que subió a las redes sociales donde expresa su total desacuerdo con esa decisión y remarcó que otros participantes inflingieron esa norma y no fueron sancionados con tal rigurosidad.

Leé también

Brian Sarmiento rompió en llanto por una hiriente frase de su hija mayor: "Siempre miente"

Brian Sarmiento rompió en llanto por una hiriente frase de su hija mayor: Siempre miente

“Ya estoy en casa, estoy como shockeada, triste, feliz. Es una mezcla de sentimientos terribles. Primero que nada agradecerles a todos los que dieron todo para que vuelva a entrar y también pedirles perdón porque estuve cinco días”, comenzó.

Y dejó en claro su enojo con la expulsión del reality: “La realidad es que no termino de entender por qué me expulsaron porque realmente no hablé del afuera y no dije mucho más de lo que habló Brian o de lo que habló Andrea de Yipio”.

“No es para tirar caca pero es la realidad: básicamente querían que me vaya yo. Definitivamente. Porque Brian tiró explícitamente lo de Nazareno, yo solamente di un consejo. De hecho, Andrea también se lo dio a Manu”, continuó firme Lola.

Y se lamentó no continuar en el programa: “Pero bueno, ya está, no voy a revolver eso. Yo estoy feliz de los cinco días que viví adentro. Ya me chupa un huevo si lo vieron o no lo vieron, yo sé que sí y con eso me quedo. Les agradezco a los que me bancaron, estoy contenta y triste por haberme ido lógicamente”.

Embed

La furia de Lola con Titi tras su expulsión de Gran Hermano

En otra parte de su descargo, Lola Tomaszeuski apuntó directamente contra Titi Tcherkaski, con quien tenía una buena relación y confianza dentro de la casa de Gran Hermano.

“Te quiero Titi pero sos una garca. Se la pasó hablando todo el tiempo de que yo daba información, de que no confiaba en mí. Realmente, nefasto”, lanzó la joven sin vueltas.

“Obviamente donde había malas vibras yo no iba a estar. No la iba a traicionar, pero no iba a estar en un lugar donde me tiraban la mala y se lo dije a ella”, se sinceró sobre la distancia que tuvieron.

Y destacó sobre los vínculos positivos que tuvo en su vuelta al programa: “Menos mal que estos cuatro días estuve con Cinzia y con Luana porque por lo menos me cagué de risa”, concluyó.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Gran Hermano

Lo más visto