Lola explotó tras ser expulsada de Gran Hermano y apuntó muy duro contra Titi: "Sos una..."

“No es para tirar caca pero es la realidad: básicamente querían que me vaya yo. Definitivamente. Porque Brian tiró explícitamente lo de Nazareno, yo solamente di un consejo. De hecho, Andrea también se lo dio a Manu”, continuó firme Lola.

Y se lamentó no continuar en el programa: “Pero bueno, ya está, no voy a revolver eso. Yo estoy feliz de los cinco días que viví adentro. Ya me chupa un huevo si lo vieron o no lo vieron, yo sé que sí y con eso me quedo. Les agradezco a los que me bancaron, estoy contenta y triste por haberme ido lógicamente”.

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La furia de Lola con Titi tras su expulsión de Gran Hermano

En otra parte de su descargo, Lola Tomaszeuski apuntó directamente contra Titi Tcherkaski, con quien tenía una buena relación y confianza dentro de la casa de Gran Hermano.

“Te quiero Titi pero sos una garca. Se la pasó hablando todo el tiempo de que yo daba información, de que no confiaba en mí. Realmente, nefasto”, lanzó la joven sin vueltas.

“Obviamente donde había malas vibras yo no iba a estar. No la iba a traicionar, pero no iba a estar en un lugar donde me tiraban la mala y se lo dije a ella”, se sinceró sobre la distancia que tuvieron.

Y destacó sobre los vínculos positivos que tuvo en su vuelta al programa: “Menos mal que estos cuatro días estuve con Cinzia y con Luana porque por lo menos me cagué de risa”, concluyó.