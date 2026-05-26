Murió Fernando Gayoso: el desgarrador mensaje de su hijo y la dura revelación sobre su enfermedad

En el mismo texto, el joven remarcó la fortaleza que caracterizó al preparador de arqueros en su cotidianeidad: "Siempre dije que fuiste, sos y serás mi ídolo, mi ejemplo a seguir, un highlander como decías, alguien que jamás se dio por vencido. Sos todo para mí, papi; hoy estás en el cielo con mami”, expresó haciendo alusión al reencuentro de sus progenitores.

Para cerrar el posteo, Franco escribió: “Cuídenme, por favor. Te amo y te voy a extrañar por siempre, papi. Nuestro apellido va a quedar en la historia por tus logros. Ya estás con mamá descansando en paz. Que en paz descanses, campeón. Gracias por todo lo que le diste al fútbol, y a mí en toda la vida. Te amo”.

Embed - FrancoGayoso on Instagram: "Hoy 26 de Mayo, se fue una leyenda, alguien que me enseño todo en esta vida, que lucho con toda su alma contra todo y sobretodo contra esta enfermedad, sufriste muchisimo y aun asi seguiste en pie de guerra, siempre dije que fuiste, sos y seras mi idolo, mi ejemplo a seguir, un highlander como decias, alguien que jamas se dio por vencido, sos todo para mi papi, hoy estas en el cielo con mami. Cuidenme porfavor. Te amo y te voy a extrañar por siempre papi. Nuestro apellido va a quedar en la historia por tus logros. Ya estas con mama descansando en paz. Que en paz descanses campeon. Gracias por todo lo que le diste al futbol, y ami en toda la vida, te amo" View this post on Instagram

Cómo afectó la ELA el rol de Fernando Gayoso en Boca

Gayoso había comunicado públicamente su diagnóstico de ELA en 2024. Esta compleja afección médica daña directamente las neuronas motoras que controlan movimientos voluntarios como caminar, hablar o respirar.

Debido al avance progresivo de este cuadro clínico, Gayoso debió alejarse de las prácticas cotidianas en el último tiempo junto al plantel profesional. Pese a ello, su compromiso institucional hizo que continuara vinculado a Boca como coordinador de arqueros juveniles para transmitir su experiencia a la cantera.

Cuál es el legado que dejó Fernando Gayoso en el arco de Boca

El formador y especialista supo convertirse en una pieza clave de Boca en múltiples tandas de penales gracias a su ojo clínico en las definiciones, un trabajo analítico y estratégico fundamental. En sus diferentes etapas en el club, su rol como entrenador potenció de manera notable a goleros de la máxima elite como Agustín Orión, Agustín Rossi y Sergio "Chiquito" Romero, quien siempre destacó públicamente su influencia.

Antes de consolidarse en la Ribera, donde fue exintegrante del cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo (el responsable de su regreso definitivo en 2020), Gayoso trabajó al lado de Rodolfo Arruabarrena y tuvo un paso por Racing. Más allá de los títulos, quedará el recuerdo de un profesional apasionado que solía repetir: “Quiero enfrentar esta enfermedad de una manera distinta y dejar una huella”. Ese anhelo se cumplió con creces.