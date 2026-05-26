Pago doble en junio 2026: cuándo deposita ANSES el aguinaldo y el bono

Cuándo cobran los jubilados que perciben la mínima en junio 2026

Según informó la ANSES, el calendario de pagos para jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio de 2026

lunes 8 de junio de 2026 DNI terminados en 1: martes 9 de junio de 2026

martes 9 de junio de 2026 DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio de 2026

miércoles 10 de junio de 2026 DNI terminados en 3: jueves 11 de junio de 2026

jueves 11 de junio de 2026 DNI terminados en 4: viernes 12 de junio de 2026

viernes 12 de junio de 2026 DNI terminados en 5: martes 16 de junio de 2026

martes 16 de junio de 2026 DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio de 2026

miércoles 17 de junio de 2026 DNI terminados en 7: jueves 18 de junio de 2026

jueves 18 de junio de 2026 DNI terminados en 8: viernes 19 de junio de 2026

viernes 19 de junio de 2026 DNI terminados en 9: lunes 22 de junio de 2026

El cronograma presenta una interrupción luego del pago a los documentos terminados en 4 debido al fin de semana largo y a los feriados nacionales programados para esa semana. Por ese motivo, las acreditaciones se retomarán recién el martes 16 de junio.

jubilados anses bono Jubilados de ANSES en junio: confirman el haber mínimo con el aumento y bono

Qué incluye el pago de junio para jubilados y pensionados

Durante junio, los beneficiarios recibirán dos conceptos en una misma acreditación bancaria:

El haber mensual con actualización por movilidad.

El medio aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2026.

El aguinaldo se calcula tomando el 50% del mejor haber percibido durante los primeros seis meses del año. En el caso de jubilados y pensionados, el monto suele depositarse automáticamente junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Desde el Gobierno remarcaron que el objetivo es mantener el esquema de pagos unificado para evitar demoras y facilitar la acreditación automática en las cuentas bancarias de cada titular.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro

Los jubilados y pensionados pueden verificar su fecha exacta de cobro a través de los canales oficiales de la ANSES. Para hacerlo, deben ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social o revisar el calendario oficial publicado por el organismo.

También es posible consultar la información desde la aplicación oficial o mediante la línea telefónica de atención. Allí se detalla no solo la fecha de acreditación, sino también la entidad bancaria asignada y el monto estimado a percibir durante el mes.

Qué pasará con las jubilaciones en el segundo semestre de 2026

Con la llegada de junio también se cierra el primer semestre previsional del año, por lo que millones de jubilados ya comienzan a seguir de cerca los próximos aumentos previstos para la segunda mitad de 2026.

Las actualizaciones continuarán aplicándose según el esquema de movilidad vigente, que toma como referencia la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. De esta manera, las jubilaciones, pensiones y asignaciones seguirán ajustándose mes a mes de acuerdo con la evolución de los precios.