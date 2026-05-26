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Pago doble en junio 2026: cuándo deposita ANSES el aguinaldo y el bono

Con el inicio del calendario de pagos de junio 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó cuándo se acreditarán los haberes junto al medio aguinaldo y el bono extraordinario.

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Pago doble en junio 2026: cuándo deposita ANSES el aguinaldo y el bono

Pago doble en junio 2026: cuándo deposita ANSES el aguinaldo y el bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya definió el calendario de pagos de junio 2026 para jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos. El cronograma incluirá tanto el depósito mensual actualizado como el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año, uno de los ingresos extra más esperados por millones de adultos mayores.

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Como ocurre habitualmente con las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), las fechas de cobro estarán organizadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Sin embargo, durante junio habrá modificaciones debido a los feriados nacionales y al fin de semana largo previsto para la mitad del mes.

El organismo previsional volverá a dividir el esquema de pagos en grupos para garantizar una acreditación ordenada de los haberes. En primer lugar cobrarán los jubilados y pensionados cuyos ingresos no superen el haber mínimo, uno de los sectores más numerosos dentro del sistema previsional argentino.

Además del incremento mensual que se aplicará sobre las jubilaciones, los titulares recibirán el Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo. Este extra representa un alivio económico importante frente al impacto de la inflación y el aumento sostenido del costo de vida.

Cuándo cobran los jubilados que perciben la mínima en junio 2026

Según informó la ANSES, el calendario de pagos para jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo quedó establecido de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de junio de 2026
  • DNI terminados en 1: martes 9 de junio de 2026
  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio de 2026
  • DNI terminados en 3: jueves 11 de junio de 2026
  • DNI terminados en 4: viernes 12 de junio de 2026
  • DNI terminados en 5: martes 16 de junio de 2026
  • DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio de 2026
  • DNI terminados en 7: jueves 18 de junio de 2026
  • DNI terminados en 8: viernes 19 de junio de 2026
  • DNI terminados en 9: lunes 22 de junio de 2026

El cronograma presenta una interrupción luego del pago a los documentos terminados en 4 debido al fin de semana largo y a los feriados nacionales programados para esa semana. Por ese motivo, las acreditaciones se retomarán recién el martes 16 de junio.

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Jubilados de ANSES en junio: confirman el haber mínimo con el aumento y bono

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Qué incluye el pago de junio para jubilados y pensionados

Durante junio, los beneficiarios recibirán dos conceptos en una misma acreditación bancaria:

  • El haber mensual con actualización por movilidad.
  • El medio aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2026.

El aguinaldo se calcula tomando el 50% del mejor haber percibido durante los primeros seis meses del año. En el caso de jubilados y pensionados, el monto suele depositarse automáticamente junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Desde el Gobierno remarcaron que el objetivo es mantener el esquema de pagos unificado para evitar demoras y facilitar la acreditación automática en las cuentas bancarias de cada titular.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro

Los jubilados y pensionados pueden verificar su fecha exacta de cobro a través de los canales oficiales de la ANSES. Para hacerlo, deben ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social o revisar el calendario oficial publicado por el organismo.

También es posible consultar la información desde la aplicación oficial o mediante la línea telefónica de atención. Allí se detalla no solo la fecha de acreditación, sino también la entidad bancaria asignada y el monto estimado a percibir durante el mes.

Qué pasará con las jubilaciones en el segundo semestre de 2026

Con la llegada de junio también se cierra el primer semestre previsional del año, por lo que millones de jubilados ya comienzan a seguir de cerca los próximos aumentos previstos para la segunda mitad de 2026.

Las actualizaciones continuarán aplicándose según el esquema de movilidad vigente, que toma como referencia la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. De esta manera, las jubilaciones, pensiones y asignaciones seguirán ajustándose mes a mes de acuerdo con la evolución de los precios.

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