Milei dijo que no se sintió ofendido por el mensaje de la Iglesia y se mostró confiado sobre la visita de León XIV

La respuesta de Milei al duro mensaje de la Iglesia sobre la discapacidad, los jubilados y la violencia en redes sociales

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Milei relativizó la frase en la que García Cuerva advirtió sobre "terrorismo en las redes sociales" y advirtió que la polémica y confrontación "no es problemática" y forma parte de ese escenario de comunicación. "Para muchos no es fácil entender y asimilar como funciona el mundo de las redes", agregó.

"Si usted se pasea por Twitter, es la forma en que la gente se vincula, es una forma de expresión. Si no le gusta, se baja de las redes, no es tan problemático", justificó sobre la confrontación a la que se refirió García Cuerva en como se tratan los políticos y al periodismo, en las redes.

Milei dijo que "es una opinión, uno la puede compartir o no", pero reiteró que "las personas en Twitter diciendo lo que piensan no me parece terrorismo. Terrorismo es cuando el Estado persigue o las personas poniendo bombas", enfatizó.

Para defender a los twitteros libertarios a los que pareció referirse el arzobispo, Milei reiteró que "si una persona está tecleando dando su opinión es la forma bajo la cual puede canalizar la frustración de una situación que no le guste".

Pero aclaró que "si a uno no le gusta, lo bloquea o lo silencia, no es tan complicado".

Tras señalar que el arzobispo de Buenos Aires "ha dado una homilía dentro del encuadre de las sagradas escrituras donde él da su opinión" que "me parece absolutamente válida", Milei respondió puntualmente a lo que consideró "dos resoluciones interesantes" del mensaje que escuchó en el Tedeum por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo.

Destacó que García Cuerva se refirió por un lado "a las personas que tienen problemas de invalidez", y dijo que "no lo llevan al Estado, lo llevan a Jesucristo" en la parábola de la Biblia. Y cuestionó a la oposición.

"Si lo hicieran en Argentina a esos 4 los molerían a patadas. Argentina tiene una lógica bastante destructiva en algunos aspectos. Parte del trabajo que estamos haciendo", dijo Milei al referirse a las políticas sociales y en Discapacidad que aplica el Gobierno: "No es solo es avanzar hacia las ideas de la libertad, sino resistir los embates de los que no quieren que las cosas cambien en el status quo", dijo el Presidente y agregó que ese "embate es normal cuando usted hace un cambio de 180 grados".

Milei dijo que le "parece su posición absolutamente entendible, interesante, positivo y constructivo que una autoridad religiosa trate de mediar en esta situación entre los que proponemos el cambio y los que se resisten", y justificó el discurso de confrontación del oficialismo, que inclusive él mismo practica en redes sociales: "la discusión es muy áspera, muchas veces hay algunos que no juegan limpio", admitió al referirse a sus discusiones con el periodismo y la oposición.

Milei reveló que les dijo a los ministros en la reunión de Gabinete

Javier Milei encabezó una reunión de gabinete este jueves en Casa Rosada. Foto Presidencia..jpg

En la entrevista radial un días después del Tedeum del 25 de mayo, Javier Milei relativizó también las inernas en el Gabinete y relató lo que les dijo a los ministros cuando los reunió en la Casa Rosada el lunes.

Dijo que la reunión de Gabinete "no" fue a cara de perro, sino "todo lo contrario".

"Era un buen momento, porque todos teníamos agenda libre un día feriado, por lo tanto me pareció interesante para que trabajemos: solamente no pudo venir Sandra (Pettovello) que está en Roma presentando lo que estamos haciendo en Capital Humano", dijo Milei. Y se refirió a la posibilidad "muy probable" de que el papa visite Argentina "en noviembre".

También dijo que faltó a la cita el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo porque estaba cursando "un cuadro febril".

"Más allá de eso, me pareció una excelente oportunidad para discutir uno de los temas centrales de nuestra agenda de reformas y como continúa", dijo milei sobre los proyectos de leyes y el debate que se viene en el Congreso.

En ese marco, dijo que le repartió un libro titulado "Teoría del Caos", del filósofo Robert Murphy para explicarles a los ministros "cómo funcionaría la sociedad anarco capitalista, con un mercado de seguros completo, como la salud y la educación garantiada por el Estado mínimo, y equilibrando a modo de paraguas las condiciones para una economía de libre mercado y competencia.

Ene se sentido, Milei definió al "Estado como un gran gestor de seguros" "más pequeño, con una "baja de la carga fiscal que haga crecer la economía".

"Eso lo planteé en las distintas áreas de la gestión", señaló.