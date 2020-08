"Soy un asesino", "Cobra Kai" y "My Spy": los recomendados de A24 para el fin de semana

Enterate de todo acá, en los #Recomendados de A24.com.

Se cierra agosto y tenemos para este fin de semana varias opciones interesantes para prenderse a la TV. En Netflix se estrena "Soy un asesino", una historia real que deja la sangre helada, y para los nostálgicos están disponibles las dos temporadas de Cobra Kai, este spin off de Karate Kid. Además, llega "My Spy" a Amazon Prime Video y el fin de temporada de "Batwoman" en HBO Go. Enterate de todo acá, en los #Recomendados de A24.com.

Estrenos en Netflix

"Soy un asesino: Libertad condicional" (Serie documental): En esta docuserie sobre crímenes, un hombre queda en libertad condicional 30 años después de haber sido sentenciado a la pena de muerte, y hace una extraña confesión. Serie estreno.

"La venganza de Analía" (Serie colombiana): Casi 30 años después de asesinada su madre, una estratega política ejecuta un elaborado plan para arruinar al candidato presidencial colombiano responsable de su muerte. Serie estreno.

"Cobra Kai" (Serie): Décadas después del torneo que les cambió la vida, se reaviva la rivalidad entre Johnny y Daniel. Esta secuela continúa la historia de las películas de Karate Kid. Estreno temporada 1 y 2 de esta serie basada en la histórica Karate Kid.

Estrenos en Cine.Ar

"Azul el Mar" (Drama): Lola cumple el rol de esposa y madre perfecta. Durante las vacaciones de verano en Mar del Plata, Lola necesita que algo cambie, pero su familia desea que las cosas permanezcan como están. El mar se revuelve mientras que se avecina una tormenta.

"Terrible" (Drama): En un apacible pueblo vive un titiritero llamado Juan, que ha debido abandonar sus títeres. "Terrible", su títere, se le rebeló trasmutando en un tenebroso humanoide dispuesto a malograr sus espectáculos y vengarse por haber sido creado como un personaje representante de la maldad.

Estrenos en Amazon Prime Video

"My Spy" (Comedia de acción): Un duro agente de la CIA, que no le pide nada a los grandes héroes de acción, se encuentra a merced de una niña de 9 años, cuando es asignado a una operación encubierto para vigilar a su familia. Una comedia para todos, llena de acción y risas. Dave Bautista es JJ y Chloe Coleman es Sophie y están listos para divertirte este mes de agosto.

"Pacto de Fuga" (Suspenso): Basada en una historia real que aconteció en 1990, en donde 49 prisioneros políticos intentan escapar a través de un túnel que llevó 18 meses cavar. Este caso se conoció como “Operación Éxito” y buscaba liberar a presos políticos que llegaron ahí durante la dictadura de Pinochet, por atentados en contra del dictador. Es una emocionante película, dirigida por David Albala, que te mantendrá al filo de tu asiento.

Estrenos en HBO Go

"Batwoman" (Serie): Kate Kane sigue los pasos de su primo desaparecido, Bruce Wayne, y protege las calles de Gotham City como Batwoman. Final de temporada.

"Last Christmas: Otra oportunidad para amar" (Comedia romántica): Una mujer joven a la que la persigue la mala suerte acepta trabajar en Navidad en unos almacenes. Este trabajo como elfo de Santa cambiará su suerte y le permitirá conocer a Tom.

Para Niños

"Wonder" (Drama): Siempre se educó en casa, pero ahora este chico asistirá a una escuela convencional, donde intentará encontrar amigos mientras soporta el acoso por sus rasgos faciales. Disponible en Netflix.