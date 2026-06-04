Rodrigo Lussich fulminó a Mariano Martínez tras el explosivo cruce: "Es un cínico y psicópata"

Un fuerte cruce se desató entre Rodrigo Lussich y Mariano Martínez en Intrusos (América TV), una situación que generó repercusión y de la que luego el conductor habló en LAM (América TV).
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Rodrigo Lussich volvió a referirse en LAM al tenso cruce que protagonizó con Mariano Martínez y dejó en claro su malestar por los comentarios que recibió del actor.
Un fuerte cruce se desató entre Rodrigo Lussich y Mariano Martínez en Intrusos (América TV), una situación que generó repercusión y de la que luego el conductor habló en LAM (América TV).
La tensión comenzó cuando Adrián Pallares le consultó al actor sobre su desembarco en el ciclo de moda. En ese contexto, Mariano sorprendió con una irónica respuesta y apuntó directamente contra uno de los conductores del programa. “Ahora los voy a atender a ustedes. Lussich, ¿quién te creés que sos? ”, lanzó.
La reacción de Lussich no tardó en llegar. Entre chicanas y pases de factura, el periodista respondió: “A vos conduciendo seguro que sí te gano, porque conduzco hace veinte años y vos hace cero días”. Lejos de dar por terminado el intercambio, Martínez recogió el guante y retrucó: “¿Qué descubriste? ¿La pólvora, la lamparita?”.
"Te estoy cargando. No te bancás un chiste. ¿Qué te pasa? Yo no me enteré lo que dijiste vos, te estás haciendo un chiste”. El panelista, sin embargo, le retrucó: “Me hablás así, no te conozco para saber si estás hablando en serio o no”, a lo que Mariano respondió: “No importa, no voy a entrar en detalle. Era un chiste ”.
Ya en LAM (América TV), Rodrigo Lussich profundizó sobre el enfrentamiento con Mariano Martínez y se mostró visiblemente molesto por la actitud que, según él, tuvo el actor durante la entrevista. Lejos de considerar que se trató de una simple broma, el conductor aseguró que se sintió atacado desde el primer momento y cuestionó la forma en que fue encarado.
"Patoteó feo y reculó porque le contesté mal. Hay gente que me dice 'contestás mal'. Si vos me decís '¿a quién te comiste?, ¿a quién le ganaste?', te pego una trompada. No me das tiempo a que charlemos si venís en plan de patota y, cuando yo reacciono, me dice 'no te bancás un chiste'. No era un chiste, chicos. Uno entiende cuándo lo hay y cuándo no lo hay", disparó.
Acto seguido, Lussich sugirió que Martínez tenía preparada esa reacción desde antes y vinculó el episodio con las críticas que le había hecho en otras oportunidades: "Me estaba esperando. Lo hemos gastado en los escandalones con la conducción de La Jaula de la Moda. Si me pregunta a quién me comí, a un montón de gente; y como conductor, a él solo por el hecho de que hace 20 años que trabajo en la tele y 10 que conduzco, mientras que él empezó hace dos meses. Y además porque lo hace mal", lanzó sin filtros.
"Me quiso escrachar con lo de los fueguitos que le tiraba en las redes. Como Diego Poggi, son chicos limitados en la libertad. Quiso creer que estaba pegando un golpe bajo", sostuvo.
Por último, explicó cuál fue el aspecto que más le molestó del intercambio y redobló la apuesta con durísimas definiciones sobre el actor: "Me jodió cómo me encaró. Si querés hacerme quedar mal, decime: 'Lussich, lo que dijiste me arruinó, lloré, mi familia lloró por tu culpa', y me hacés quedar mal. Me molestó la forma. Es un cínico y psicópata. Yo entiendo perfecto, no soy pelotudo y no hago esto hace dos días. Vayan a preguntarle a Lali Espósito qué tan psicópata es".
"Fue una patoteada y una psicopateada que, como yo salté, la quiso arreglar diciendo que era un chiste", insistió en que nunca interpretó la situación como una humorada y sostuvo que, cuando vio que él reaccionaba, Martínez intentó bajar el tono del episodio. Y agregó: "Si es tan buen actor, hubiese hecho que notara que es un chiste porque la verdad que nadie se dio cuenta. No es buen actor".