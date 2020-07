"How to Sell Drugs Online", "De la vida al plato" y "Room 104": los recomendados de A24 para el fin de semana

Si sos un fanático del humor ácido, en Amazon Prime Video estarán disponibles nuevos episodios de "Family Guy".

Las plataformas de contenido nos invitan a un nuevo fin de semana con estrenos absolutos y nuevas temporadas para disfrutar. La segunda temporada de "How to Sell Drugs Online (Fast)" ya llegó a Netflix, mientras que si te gusta la gastronomía, en Amazon Prime Video está disponible "De la vida al plato". Además, llega el suspenso de "Room 104" a HBO Go. Enterate de todo en los #Recomendados de A24.com.

Estrenos en Netflix

"How to Sell Drugs Online (Fast)" (Serie): Para recuperar a su exnovia, un adolescente comienza a vender éxtasis por internet y se convierte en uno de los traficantes más grandes de Europa. Estreno de la segunda temporada.

"Símbolos" (Serie): El asesinato de una joven revive un caso sin resolver de hace diez años. Ahora, el nuevo comandante de la policía deberá romper el silencio que envuelve a todo un pueblo. Estreno.

"Oscuro deseo" (Serie): Alma, una mujer casada, vive una escapada de fin de semana que enciende una pasión, desencadena una desgracia y la hace dudar de su círculo más íntimo. Estreno.

Estrenos en Cine.Ar

"Lo Intangible" (Documental): El artista, Fernando García Curten, vive junto a su esposa en San Pedro. Pasa el tiempo recluido, encapsulado en sus reflexiones acerca del valor del arte y la utilidad de éste. Hace años declina exponer, rechaza vender y se resiste a las políticas de los mercados de arte: prefiere exhibir su inmensa y original obra en su casa, que tras años de lucha, convierte parcialmente en museo.

"Cumbia que te vas de ronda" (Musical): Cumbia del mundo y para todo el mundo. El documental propone una gira por Latinoamérica, Europa y Asia para descubrir el origen, el presente y el futuro de un ritmo que cautiva a todas las clases sociales.

Disponible en Amazon Prime Video

"De la vida al plato" (Miniserie española): El actor Juan Echanove recorre ocho de los mejores restaurantes españoles. Para paladares exigentes, desde Madrid hasta Girona, pasando por Valencia y Vizcaya, entre otras ciudades. Estreno.

"Family Guy" (Serie animada): Finalmente la familia Griffin llega a Amazon Prime Video. La serie animada más ácida, incómoda y delirante sobre la vida norteamericana es la creación del director y productor Seth MacFarlane. Estreno de las temporadas 15, 16 y 17.

Estrenos en HBO Go

"El jilguero" (Drama): Tras la muerte de su madre en un atentado terrorista en el Museo Metropolitan, el joven Theodore Decker, de 13 años, es acogido por una acaudalada familia de Manhattan. La tragedia cambiará el curso de la vida de Theodore, sumergiéndolo en una odisea de dolor y culpa, reinvención, redención e incluso amor.

"Room 104" (Serie): Historias de personas que se alojan en un típico hostal de ruta estadounidense. El establecimiento es testigo de dramas, situaciones cómicas, grotescas, horrorosas y tiernas, todo tipo de experiencias tienen aquí cabida.

Para niños

"Metegol" (Película animada): Cuando vuelve su archienemigo buscando venganza, un as del metegol debe salvar su pueblo y reconquistar a su chica con la ayuda de su equipo mágicamente encarnado.