Deportes
Boca
Miguel Merentiel
MALAS NOTICIAS

Alarma en Boca: Merentiel se lesionó, no llegará al debut ante Riestra y crece la preocupación

El delantero uruguayo salió lesionado ante Olimpia, será sometido a estudios y en el club ya asumen que no podrá estar en el debut del Torneo Apertura frente a Deportivo Riestra.

La pretemporada de Boca dejó una preocupación mayor a pocos días del inicio oficial de la competencia. Miguel Merentiel, una de las piezas ofensivas más importantes del plantel, quedó descartado para el debut en el Torneo Apertura ante Deportivo Riestra, luego de sufrir un desgarro en el gemelo en el amistoso frente a Olimpia de Paraguay.

image

Miguel Merentiel se lesionó en el amistoso ante Olimpia. (Mateo Occhi/Getty Images)

La imagen fue tan clara como inquietante. Apenas superados los diez minutos del encuentro disputado en San Nicolás, el delantero uruguayo miró al banco de suplentes, hizo el gesto inequívoco y pidió el cambio. Lucas Janson ingresó de inmediato, mientras Merentiel se sentaba con hielo en la zona del gemelo, una señal que encendió las alarmas en el cuerpo técnico y entre los hinchas.

Aunque el parte médico oficial se conocerá en las próximas horas, en Boca el clima es de preocupación. Ya trascendió que se trata de un desgarro muscular, una lesión que lo deja fuera del estreno y lo obliga a iniciar un proceso de recuperación que demandará varias semanas.

Claudio Úbeda fue cauto, pero no ocultó su inquietud al finalizar el amistoso. “Lógico que preocupa y nos ocupa. Miguel tenía una pequeña molestia de un golpe y en teoría fue ahí donde sintió la molestia. Esperemos a que los estudios determinen que no sea nada grave”, explicó el entrenador, aunque puertas adentro ya trabajan con un escenario poco alentador.

Por qué la lesión de Merentiel complica tanto a Boca

La salida de Merentiel llega en el peor momento posible. Boca debutará el próximo domingo ante Deportivo Riestra en La Bombonera y el panorama ofensivo es complejo. El uruguayo era, hasta su lesión, el único centrodelantero disponible en plenitud física.

Edinson Cavani continúa con una lumbalgia que arrastra desde el año pasado y sigue entrenándose de manera diferenciada, mientras que Milton Giménez tampoco está a disposición por una pubalgia. De confirmarse el desgarro de Merentiel, el Xeneize se quedará sin su referencia natural en el área para el estreno del campeonato.

Esta situación vuelve a poner bajo la lupa el mercado de pases, en el que Boca todavía no logró cerrar incorporaciones ofensivas, y obliga al cuerpo técnico a buscar soluciones internas de manera urgente.

Quién puede ser el “9” de Boca ante Riestra

En ese contexto, Lucas Janson aparece como la principal alternativa para ocupar el centro del ataque. El ex Vélez ingresó ante Olimpia tras la salida de Merentiel y dejó una buena impresión. Tuvo dos situaciones claras de cabeza: una fue controlada por el arquero y la otra terminó estrellándose en el travesaño.

Además, el partido significó su regreso a las canchas después de casi cuatro meses sin sumar minutos con la camiseta azul y oro, un dato que no pasa inadvertido para Úbeda, que valora su movilidad y su capacidad para adaptarse a distintas posiciones ofensivas.

Con la semana por delante y a la espera del resultado de los estudios médicos, Boca sabe que deberá rearmar su ataque para el debut. La lesión de Merentiel no solo representa una baja sensible, sino también un llamado de atención en un plantel que llega justo en una zona clave del campo.

El Apertura está a la vuelta de la esquina y, en el Xeneize, la prioridad ahora es clara: encontrar goles mientras esperan que la Bestia vuelva lo antes posible.

