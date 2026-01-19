En vivo Radio La Red
¿Hay esperanza? La frase de Dybala que volvió a encender la ilusión en Boca sobre su futuro

Tras brillar con gol y asistencia ante Torino, la Joya dejó abierta la incógnita sobre su futuro en Italia y generó optimismo en Boca, que sigue atento a su situación contractual.

Cuando en Boca la expectativa por sumar jerarquía ofensiva parecía haberse enfriado, una frase pronunciada desde Roma volvió a sacudir el tablero y reavivó un viejo sueño que nunca terminó de apagarse. Paulo Dybala, figura del triunfo 2-0 de la Roma ante Torino, dejó abierta la puerta a un posible cambio de rumbo en su carrera y, sin nombrarlo, volvió a poner al Xeneize en el centro de la escena.

Leé también Claudio Úbeda dejó una fuerte advertencia tras el triunfo ante Olimpia: "Boca siempre..."
image

Minutos después de ser elegido como el Mejor Jugador del Partido por su gol y su asistencia, la Joya se refirió a su futuro en una entrevista con DAZN y soltó una declaración que rápidamente cruzó el Atlántico. “No sé cuánto tiempo me quedaré aquí en Italia, pero este es un lugar especial para mí”, expresó el cordobés, sin confirmar su continuidad más allá del corto plazo.

Por qué la frase de Dybala volvió a ilusionar a Boca

La declaración no pasó inadvertida en el mundo Boca, especialmente porque llega en un momento en el que el club busca reforzarse de cara al Torneo Apertura y todavía no logró cerrar incorporaciones de peso en ataque. Las palabras del delantero argentino fueron interpretadas como una señal de que su ciclo en la Serie A podría no extenderse demasiado, un escenario que el Xeneize sigue de cerca desde hace tiempo.

Dybala tiene contrato con Roma hasta mediados de 2026, pero la prensa italiana viene informando que la dirigencia del club inició conversaciones para intentar renovarlo con una importante rebaja salarial. Esa negociación todavía no está cerrada y mantiene en vilo a todas las partes involucradas, incluida Boca, que sueña con sumarlo en caso de que quede libre.

Cuál es la situación actual de Dybala en la Roma

Más allá de los rumores, el presente futbolístico de Dybala sigue siendo relevante. Cada vez que está en condiciones físicas, marca diferencias en el Stadio Olímpico. Incluso su entrenador, Gian Piero Gasperini, reconoció públicamente que “no hay otros jugadores de tanta calidad” dentro del plantel.

Sin embargo, las lesiones comenzaron a condicionar su continuidad y su protagonismo pleno. En la temporada 2025/26 disputó 20 partidos, 13 como titular, con tres goles y tres asistencias. Solo logró completar cinco encuentros y se perdió otros siete debido a distintas dolencias, un factor que explica por qué Roma evalúa revisar su contrato.

Qué hace Boca mientras espera una definición

Consciente de que en pocos meses podría quedar en libertad de acción, Boca activó desde hace tiempo el denominado “operativo seducción”. Juan Román Riquelme realizó las primeras averiguaciones y Leandro Paredes, amigo cercano y compañero de Selección, incluso aprovechó sus vacaciones para viajar e intentar convencerlo de ponerse la camiseta azul y oro en 2026.

A ese deseo también se sumó Marcelo Delgado, dirigente del club, quien dejó en claro que la ilusión está intacta: “Ojalá podamos hacer el esfuerzo. Es un sueño y una ilusión”. El propio Dybala nunca ocultó su simpatía por Boca, un dato que alimenta aún más la expectativa en Brandsen 805.

Por ahora, la Joya seguirá en Roma y enfocado en la temporada europea. Pero su frase dejó flotando una incógnita que en Boca conocen muy bien: cuando Dybala habla de su futuro, la ilusión vuelve a ponerse en marcha.

