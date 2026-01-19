¿Hay esperanza? La frase de Dybala que volvió a encender la ilusión en Boca sobre su futuro

Cuál es la situación actual de Dybala en la Roma

Más allá de los rumores, el presente futbolístico de Dybala sigue siendo relevante. Cada vez que está en condiciones físicas, marca diferencias en el Stadio Olímpico. Incluso su entrenador, Gian Piero Gasperini, reconoció públicamente que “no hay otros jugadores de tanta calidad” dentro del plantel.

Sin embargo, las lesiones comenzaron a condicionar su continuidad y su protagonismo pleno. En la temporada 2025/26 disputó 20 partidos, 13 como titular, con tres goles y tres asistencias. Solo logró completar cinco encuentros y se perdió otros siete debido a distintas dolencias, un factor que explica por qué Roma evalúa revisar su contrato.

Qué hace Boca mientras espera una definición

Consciente de que en pocos meses podría quedar en libertad de acción, Boca activó desde hace tiempo el denominado “operativo seducción”. Juan Román Riquelme realizó las primeras averiguaciones y Leandro Paredes, amigo cercano y compañero de Selección, incluso aprovechó sus vacaciones para viajar e intentar convencerlo de ponerse la camiseta azul y oro en 2026.

A ese deseo también se sumó Marcelo Delgado, dirigente del club, quien dejó en claro que la ilusión está intacta: “Ojalá podamos hacer el esfuerzo. Es un sueño y una ilusión”. El propio Dybala nunca ocultó su simpatía por Boca, un dato que alimenta aún más la expectativa en Brandsen 805.

Por ahora, la Joya seguirá en Roma y enfocado en la temporada europea. Pero su frase dejó flotando una incógnita que en Boca conocen muy bien: cuando Dybala habla de su futuro, la ilusión vuelve a ponerse en marcha.