A seis años del asesinato de Fernando Báez Sosa: el conmovedor mensaje de su mamá

Actualmente, los ocho imputados cumplen sus penas en la Alcaldía N°3 de Melchor Romero, a la espera de que la sentencia adquiera carácter definitivo. El caso continúa siendo seguido de cerca por la familia y por amplios sectores de la sociedad, que lo consideran emblemático.

Un recuerdo que sigue intacto

Graciela también dedicó palabras íntimas a su hijo, a quien recordó como el adolescente que tenía toda una vida por delante. “Descansá en paz, hijo mío. Prohibido olvidar a Fer”, escribió, acompañando el mensaje con imágenes que reflejan el amor y el dolor que atraviesan a la familia desde aquella madrugada de enero de 2020.

La imagen de la madre de Fernando, quebrada por el dolor durante el juicio, se transformó en uno de los símbolos más potentes del reclamo de justicia y del impacto social que tuvo el caso.

La vida de los rugbiers en la Alcaidía N° 3 de Melchor Romero

En la Alcaidía N.°3 de Melchor Romero los ocho condenados continúan con su rutina diaria. Se trata de Máximo Thomsen, Matías Benicelli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli, Lucas Pertossi, Ciro Pertossi y Luciano Pertossi, quienes cumplen sus penas en un sector separado del resto de la población carcelaria. La dinámica de convivencia y actividades se mantiene prácticamente igual desde el momento en que fueron trasladados allí.

Los jóvenes reciben visitas una vez por semana. Los jueves, entre las 13 y las 17, sus familiares pueden ingresar al penal para compartir algunas horas con ellos y entregar alimentos, bebidas y elementos necesarios para su estadía. Según fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense, este régimen responde a los derechos que les corresponden como detenidos y no constituye ningún beneficio extraordinario.

Francisco Oneto, abogado de Thomsen, explicó que el alojamiento separado responde a criterios de seguridad y que el trato que reciben está alineado con la normativa vigente. En esa línea, remarcó que las condiciones de detención deben orientarse a la resocialización, un principio contemplado en la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que implica garantizar espacios libres de violencia, acceso a la educación y actividades recreativas.

Dentro de la unidad, los rugbiers participan de distintas propuestas: realizan ejercicios físicos en el patio bajo la supervisión de un profesor y asisten a talleres y espacios de formación. Entre ellos, el Programa Nacional de Alfabetización Jurídica, Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, vigente desde 2007, donde los internos pueden aprender contenidos legales básicos y conceptos vinculados al funcionamiento del sistema judicial. Este programa es impartido por otros detenidos que funcionan como alfabetizadores dentro de la alcaidía.

La estructura del penal incluye dos sectores diferenciados: uno para hombres y otro para mujeres. El área masculina, donde se encuentran los condenados por el crimen de Fernando, funciona bajo un régimen cerrado y con un control constante por parte del personal penitenciario. Cada uno de ellos comparte su celda con otro integrante del grupo, tal como estaba dispuesto desde el inicio de su detención.