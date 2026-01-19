La sorpresiva vuelta de Lucas Blondel: cuándo fue la última vez que jugó en Boca

En ese contexto, llegaron sondeos concretos de otros clubes. Argentinos Juniors y, posteriormente, el propio Independiente mostraron interés por incorporarlo. Sin embargo, el escenario cambió de manera inesperada en este mercado.

Qué cambió el panorama de Blondel en este mercado de pases

La salida de Luis Advíncula fue clave para modificar el futuro inmediato del lateral. El defensor peruano rescindió su contrato y continuó su carrera en Alianza Lima, lo que obligó a Boca a reordenar las opciones en el sector derecho de la defensa.

Ante esa situación, la dirigencia decidió desestimar las ofertas por Blondel y retenerlo como una alternativa directa a Juan Barinaga. La pretemporada también jugó a su favor: el defensor respondió bien desde lo físico, se mostró competitivo y creció en la consideración del cuerpo técnico.

Su ingreso ante Olimpia fue una señal clara de ese cambio. No solo volvió a jugar, sino que además lo hizo ocupando más de una función dentro del campo.

Qué dijo Claudio Úbeda sobre su regreso

Luego del amistoso, el entrenador de Boca se refirió al presente del lateral y destacó su utilidad dentro del plantel. “Lucas es parte del plantel como lo ha sido siempre. Sumó minutos, primero entrando como lateral y después reacomodamos y pasó de volante. Tiene esa doble función que nos puede dar versatilidad”, explicó Úbeda en conferencia de prensa.

Además, valoró que haya vuelto a competir tras un semestre con pocas oportunidades: “Estamos contentos de que haya sumado minutos porque en el semestre pasado no ha tenido tantas posibilidades”.

Con la pretemporada ya finalizada y el inicio del Torneo Apertura en el horizonte, el regreso de Blondel abre un nuevo capítulo en su etapa en Boca. Ocho meses después, volvió a jugar y tendrá la chance de pelear por un lugar en un puesto que hoy aparece más abierto que nunca.