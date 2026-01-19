La firme respuesta del Chaqueño Palavecino a Jorge Rial tras la polémica en Jesús María

Además, Palavecino fue categórico al desmentir la insinuación de Rial sobre un supuesto pago por compartir escenario con Milei. “Absolutamente nada. Todas las entradas se han vendido mucho antes de que anuncien que él iba, y todas las noches atrás sin el Presidente se han agotado. No pueden hablar de eso porque nada que ver”, afirmó.

Por último, Rial optó por bajar el tono de la discusión y aclaró su postura con un nuevo mensaje en redes: “Se armó un poco de quilombo con este tuit. Pobre Chaqueño. No fue para el. Es un artista que se gana el mango como cualquiera y una figura emblemática de los festivales. Era para los boludos a los que les gusta denigrar a los músicos con sobrenombres. Pero prefieren tirarle el despelote al cantante y no asumir ellos que ahora hacen lo que antes criticaban. Igual, me la soban”.

jorge rial tw

Qué publicó Lali Espósito sobre Javier Milei tras presentarse en Jesús María

Es sabido que Lali Espósito y Javier Milei representan miradas políticas totalmente enfrentadas, y esa diferencia derivó en un choque público que se volvió muy mediático. El origen de la disputa se ubica en las elecciones PASO, cuando el líder libertario logró imponerse y la cantante reaccionó en la red social X con el recordado mensaje: "Qué peligroso, qué triste".

A partir de ese momento, la tensión fue creciendo y se transformó en un intercambio constante de declaraciones y críticas que se replicaron en distintos medios y plataformas digitales. Aunque muchos señalaron que se trataba de una pelea desigual por el rol presidencial, lo cierto es que Milei no dejó de apuntar contra la artista, llegando incluso a llamarla de manera burlona "Lali Depósito", al cuestionar su participación en festivales organizados con fondos estatales.

En ese marco, la presencia del presidente durante la madrugada del sábado 17 de enero en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, en Córdoba, generó sorpresa. Invitado por el Chaqueño Palavecino, Milei se subió al escenario y juntos interpretaron el clásico “Amor salvaje”, en una imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El episodio convirtió a Jesús María en tendencia en la ex red social del pajarito. Y, fiel a su estilo, Lali—que vive un gran momento personal tras anunciar su casamiento con Pedro Rosemblat— no dejó pasar la oportunidad de reaccionar ante la participación del mandatario en un festival popular que él mismo había criticado con dureza en otras ocasiones.

Así, al ver un tuit que destacaba la aparición de Milei cantando junto al reconocido folklorista, la artista respondió con ironía: "Qué sorpresa. Qué alegría. ¡Larga vida a los festivales populares!". Un mensaje que muchos interpretaron como un guiño y una resignificación de aquella frase que dio inicio al conflicto: "Qué peligroso, qué triste".