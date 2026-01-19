En vivo Radio La Red
Giro inesperado: un club brasileño ofertó más que Boca y pone en jaque el pase de Hinestroza

Cuando todo parecía encaminado, un club brasileño presentó una oferta superior por Marino Hinestroza, convenció a Atlético Nacional y amenaza con frustrar la llegada del primer refuerzo del Xeneize.

El mercado de pases de Boca sumó un capítulo inesperado y preocupante. La llegada de Marino Hinestroza, que hasta hace pocos días parecía encarrilada y muy cerca de concretarse, quedó seriamente comprometida tras la irrupción de Vasco da Gama en la negociación. El club brasileño presentó una oferta económica superior y Atlético Nacional estaría dispuesto a aceptarla, lo que pone en riesgo la transferencia del extremo colombiano a la Ribera.

image

Según trascendió desde medios de Brasil y Colombia, Vasco ofertó una cifra cercana a los 6 millones de dólares por el pase del futbolista de 23 años. Esa propuesta supera la que Boca había consensuado con el conjunto antioqueño, que rondaba los 5 millones de dólares por la totalidad de la ficha, más una plusvalía del 20% en una futura venta. La diferencia económica, clave en este tipo de operaciones, inclinó nuevamente la balanza.

En Boca, la negociación con Atlético Nacional era vista como prácticamente cerrada. Tras varios días de idas y vueltas, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme había logrado destrabar puntos sensibles del acuerdo y esperaba la confirmación final para avanzar con el viaje del jugador a la Argentina. Incluso, Claudio Úbeda ya contaba con Hinestroza como una pieza importante para reforzar las bandas en su esquema 4-3-3.

Por qué se frenó el pase cuando parecía cerrado

La alarma se encendió cuando, desde el viernes, Boca dejó de recibir respuestas formales por parte de Atlético Nacional. El famoso “mail de confirmación” nunca llegó y el silencio comenzó a generar sospechas en la Ribera. La aparición de Vasco da Gama explica ahora esa falta de comunicación y deja en evidencia que el club colombiano optó por escuchar una oferta más conveniente desde lo económico.

Para Nacional, la propuesta brasileña no solo implica un ingreso inmediato mayor, sino también mejores condiciones financieras en un contexto en el que los clubes sudamericanos priorizan la liquidez. Esa realidad choca con el plan de Boca, que había avanzado con cautela y confiaba en cerrar a su primer refuerzo del 2026 sin competencia directa.

Hinestroza, veloz, desequilibrante y con una temporada destacada en el fútbol colombiano, había sido señalado como una prioridad para potenciar el ataque. Su perfil encajaba con lo que buscaba el cuerpo técnico y también con la idea futbolística que pretende consolidar Úbeda en esta etapa.

¿Puede Boca revertir la situación?

Por estas horas, el pase entró en una zona de máxima incertidumbre. Boca todavía no se bajó de la negociación, pero sabe que deberá mejorar la oferta si quiere volver a ponerse en carrera. El problema es que la dirigencia no está dispuesta a entrar en una subasta que rompa el equilibrio financiero, sobre todo en un mercado en el que ya hubo fuertes inversiones en ventanas anteriores.

La historia de Hinestroza y Boca, marcada por avances, retrocesos y optimismo intermitente, parece ahora acercarse a un punto límite. Lo que hasta hace días era considerado el primer refuerzo del Xeneize, hoy corre serio riesgo de convertirse en una oportunidad perdida.

Mientras tanto, Vasco da Gama acelera y Atlético Nacional evalúa cerrar la operación. En la Ribera, el tiempo corre y el mercado no espera. Si Boca no logra reaccionar rápido, el colombiano podría cambiar de destino y obligar a Riquelme a volver al punto de partida en la búsqueda de refuerzos ofensivos.

