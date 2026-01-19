Santilli sumó el apoyo de Sáenz en Salta para impulsar la reforma laboral

Según un comunicado del Ministerio del Interior, Santilli aseguró que “ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina”.

Por su parte, Sáenz manifestó estar dispuesto a encontrar los consensos necesarios para avanzar en una “modernización de la legislación laboral que permita hacer crecer el empleo y beneficie a todas las provincias”.

Y remarcó: “No hay que tenerle miedo al cambio ni a avanzar. Son leyes viejas que hay que ir cambiando”. Por último, agregó: “Tenemos voluntad de diálogo, de no obstruir y de acompañar”.

El respaldo de Sáenz

Fuentes de la cartera del Interior, aseguraron a A24.com que la reunión fue calificada como "muy positiva" tanto para Santilli como para el gobernador. "El gobernador se mostró a favor de acompañar la ley de modernización laboral", destacaron.

El mandatario provincial respaldó el encuentro a través de una publicación en redes sociales. Sobre la reunión, compartió que habló con Santilli sobre los "desafíos y prioridades" que tiene Salta y el Norte argentino.

Sáenz Santilli

"Defender a Salta es poner sobre la mesa lo que nuestra gente necesita. En ese sentido, solicité el avance y la finalización de obras viales y de infraestructura estratégica, de competencia nacional, fundamentales para la conectividad y el desarrollo", agregó.

Además, agregó que también planteó la "necesidad de una mirada federal que acompañe el crecimiento productivo, la inversión y el trabajo, entendiendo que cuando las provincias crecen, también crece el país".

Y completó: "Creo en el diálogo, en el trabajo conjunto y en la construcción de consensos. Con responsabilidad y compromiso, seguimos gestionando para que Salta tenga el lugar que merece".}

La agenda de Santilli

El ministro del Interior desde principios de enero visita las provincias para establecer contacto con los mandatarios provinciales como parte de los consensos que el Ejecutivo plantea alcanzar para dar sanción a las reformas que impulsa.

Hasta ahora fue recibido por Ignacio Torres (Chubut), Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Marcelo Orrego (San Juan). Mientras que la agenda difundida por la cartera de Interior establece que esta semana Santilli viajará el próximo jueves a Neuquén, con la idea de reunirse el gobernador Rolando Figueroa, y hará después lo propio el jueves con Rogelio Frigerio en Entre Ríos.