La dolorosa muerte que golpea a Boca a días del comienzo del torneo

Horas más tarde, el integrante del cuerpo técnico del Xeneize volvió a expresarse, esta vez para agradecer el acompañamiento recibido. Compartió una imagen familiar tomada dentro del campo de juego de la Bombonera y escribió: “Queríamos agradecer a toda la gente, amigos, hinchas, por el cariño y el respeto que nos brindaron en este difícil momento y por hacernos sentir tan acompañados”.

Cómo acompañó Boca a Fernando Gayoso en este momento

En ese mismo mensaje, Gayoso destacó especialmente el respaldo institucional: “Agradecer también a Boca Juniors, presidente, dirigentes, técnicos, profes y todo el personal del club que se tomó un minuto para acompañar”. Además, mostró en una historia de Instagram una corona de flores enviada por Juan Román Riquelme, firmada en nombre del club, un gesto que fue recibido con enorme gratitud por la familia.

El apoyo de Boca no resulta casual. Gayoso mantiene un vínculo estrecho con la institución desde hace años y atraviesa, además, una situación personal delicada. En 2024, el propio entrenador confirmó públicamente que fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), motivo por el cual dejó el trabajo cotidiano con el plantel profesional y pasó a desempeñarse como coordinador de arqueros.

En aquel momento, había remarcado la importancia del acompañamiento familiar: “Uno se apoya mucho en ellos. El día a día a veces se hace un poco complicado, pero tratando de llevarlo, de estar en contacto con los médicos y entrar en un protocolo de información”. Esas palabras hoy adquieren un significado aún más profundo.

Con casi dos décadas de trayectoria como entrenador de arqueros, Gayoso trabajó en clubes como Vélez, Tigre y Nacional de Uruguay, además de dos etapas en Boca y un paso por Racing. Más allá de su recorrido profesional, en estas horas el fútbol quedó en un segundo plano. El mensaje de despedida, el respeto del ambiente y el acompañamiento del club reflejan que, en el dolor, también hay comunidad, afecto y memoria compartida.