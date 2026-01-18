Detenida en Brasil por racismo: qué dijo la abogada argentina tras el escándalo

Tras la intervención policial, la abogada fue detenida por la Policía Militar de Brasil. La Justicia ordenó la retención de su pasaporte y dispuso que permanezca con tobillera electrónica mientras avanza la causa, con el objetivo de evitar una posible fuga del país.

La investigación quedó a cargo de la 11° Delegación Policial de Rocinha, que evalúa la conducta de la acusada bajo la legislación brasileña, donde los delitos vinculados al racismo son considerados graves y no excarcelables en determinadas circunstancias.

El caso también tuvo impacto en la Argentina, especialmente en Santiago del Estero, provincia de origen de Páez, donde la joven es conocida por su actividad en redes sociales como abogada e influencer. En medios locales volvió a mencionarse su vínculo familiar con Mariano Páez, empresario del transporte que estuvo detenido en una causa por violencia de género y recuperó la libertad a fines del año pasado.

En ese contexto, la propia Agostina Páez había marcado distancia públicamente de la situación de su padre. “Yo no tengo nada que ver con lo que haga él. Que pague lo que tenga que pagar”, había declarado en su momento.

El descargo de Agostina Páez

Luego de permanecer en silencio, la abogada decidió dar su versión de los hechos. En declaraciones al medio Nueva Diario Web, reconoció que su comportamiento fue inapropiado, aunque intentó contextualizar lo ocurrido.

“Nada justifica lo que hice, pero fue una reacción desde el enojo por la situación que nos hicieron pasar”, afirmó. Según explicó, el conflicto comenzó cuando detectaron un error en la cuenta del bar. “Nos cobraron cosas que no habíamos consumido. Pagamos igual y cuando reclamamos, se burlaban de nosotras”, sostuvo.

abogada brasil

Páez también denunció que, tras la discusión, ella y sus amigas fueron hostigadas por empleados del local. “Nos hicieron gestos obscenos, se tocaban los genitales, nos señalaban y se reían”, aseguró.

Finalmente, la joven afirmó que no advirtió que estaba siendo grabada y sostuvo que el gesto que aparece en el video no estaba dirigido directamente al personal del bar. “Desde donde yo estaba no los veía. Fue un gesto hacia mis amigas, no hacia ellos”, explicó.

Mientras la investigación continúa en Brasil, la causa mantiene en vilo tanto a la opinión pública como al entorno de la acusada, en un caso que reavivó el debate sobre el racismo, las conductas en el exterior y las consecuencias legales que pueden derivarse de un video viral.