En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Nueva York
Mundial 2026
Preocupación

Alerta por la calidad del aire en Nueva York antes de la final del Mundial: un humo negro cubrió la ciudad

El humo proveniente de los incendios en Canadá cubrió la región con neblina y se combinó con ozono a nivel del suelo. La Selección argentina arriba a la ciudad este viernes.

Banner Seguinos en google DESK
El humo de los incendios forestales en Canadá volvió a llevar la calidad del aire a niveles insalubres en Nueva York

El humo de los incendios forestales en Canadá volvió a llevar la calidad del aire a niveles insalubres en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut (Foto: REUTERS).

Una nueva alerta por la mala calidad del aire rige en gran parte del área metropolitana de Nueva York a tres días de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España en Nueva Jersey. El humo de los incendios forestales en Canadá volvió a cubrir el cielo con una densa neblina y advierten sobre la práctica deportiva al aire libre.

Leé también Donald Trump asistirá a la final del Mundial entre Argentina y España: qué rol clave cumplirá el mandatario
Donald Trump junto a la copa del Mundial 2026. (Foto: REUTERS)

Las autoridades destacaron que la situación podría empeorar durante las próximas horas debido a la combinación de partículas contaminantes y altos niveles de ozono, por lo que recomendaron reducir las actividades al aire libre y utilizar mascarillas N95 o KN95.

A todo esto, la Selección argentina arribará el viernes a la ciudad para prepararse para la final ante España y tiene previsto una práctica, la cual podría verse afectada ante esta situación inusual que vive la Gran Manzana.

El fenómeno afecta a los cinco distritos de la ciudad y mantiene bajo vigilancia a los organismos sanitarios y de emergencias, que alertaron sobre posibles riesgos para la salud, especialmente entre los grupos más vulnerables.

A su vez, el seleccionado español también se puede ver afectado por el humo tóxico que invade las calles de Nueva York, ya que la grilla de entrenamientos planificada antes de la final de la Copa del Mundo podría sufrir modificaciones.

La alerta fue emitida luego de que el humo proveniente de los incendios forestales activos en Canadá llegara nuevamente a la región y provocara un marcado deterioro en la calidad del aire. A este escenario se suma la presencia de ozono a nivel del suelo, una combinación que incrementa la concentración de partículas nocivas y reduce la visibilidad en distintos puntos de la ciudad.

Quiénes corren más riesgo por la contaminación del aire

El Departamento de Gestión de Emergencias de Nueva York señaló que la calidad del aire alcanzó niveles perjudiciales para la salud y pidió extremar las precauciones.

Los principales grupos de riesgo son:

  • Niños.
  • Adultos mayores.
  • Mujeres embarazadas.
  • Personas con enfermedades respiratorias o cardíacas preexistentes.

A todos ellos se les recomienda permanecer en espacios cerrados, evitar realizar actividad física intensa al aire libre y limitar la exposición al humo.

El índice AQI superó los 150 puntos en Midtown Manhattan y el Servicio Nacional de Meteorología advirtió que podría seguir por encima de 100 en los próximos días (Foto: REUTERS)

El índice AQI superó los 150 puntos en Midtown Manhattan y el Servicio Nacional de Meteorología advirtió que podría seguir por encima de 100 en los próximos días (Foto: REUTERS)

Cuáles son los síntomas de alerta

Las autoridades sanitarias pidieron prestar atención a cualquier signo relacionado con la inhalación de humo o partículas contaminantes.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

  • Tos persistente.
  • Sibilancias.
  • Dificultad para respirar.
  • Dolor u opresión en el pecho.
  • Fatiga inusual.

En caso de presentar dificultades respiratorias severas o dolor intenso en el pecho, recomendaron acudir inmediatamente a un centro de salud o comunicarse con el 911.

Recomiendan usar mascarillas N95 o KN95

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, pidió especialmente a las personas más vulnerables que reduzcan el tiempo que permanecen al aire libre hasta que mejoren las condiciones ambientales.

Además, las autoridades sanitarias aconsejaron utilizar mascarillas N95 o KN95, ya que ofrecen una mayor capacidad de filtrado frente a las partículas finas presentes en el humo de los incendios.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Nueva York Mundial 2026
Notas relacionadas
Dirigentes británicos exigieron excluir de la final a los jugadores argentinos por el reclamo de Malvinas
Argentina ya piensa en España: así fue el primer entrenamiento de la Scaloneta antes de la final del Mundial
Alarma en España antes de la final con Argentina: qué tiene Lamine Yamal

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar