Alerta por la calidad del aire en Nueva York antes de la final del Mundial: un humo negro cubrió la ciudad

A su vez, el seleccionado español también se puede ver afectado por el humo tóxico que invade las calles de Nueva York, ya que la grilla de entrenamientos planificada antes de la final de la Copa del Mundo podría sufrir modificaciones.

La alerta fue emitida luego de que el humo proveniente de los incendios forestales activos en Canadá llegara nuevamente a la región y provocara un marcado deterioro en la calidad del aire. A este escenario se suma la presencia de ozono a nivel del suelo, una combinación que incrementa la concentración de partículas nocivas y reduce la visibilidad en distintos puntos de la ciudad.

Quiénes corren más riesgo por la contaminación del aire

El Departamento de Gestión de Emergencias de Nueva York señaló que la calidad del aire alcanzó niveles perjudiciales para la salud y pidió extremar las precauciones.

Los principales grupos de riesgo son:

Niños.

Adultos mayores.

Mujeres embarazadas.

Personas con enfermedades respiratorias o cardíacas preexistentes.

A todos ellos se les recomienda permanecer en espacios cerrados, evitar realizar actividad física intensa al aire libre y limitar la exposición al humo.

El índice AQI superó los 150 puntos en Midtown Manhattan y el Servicio Nacional de Meteorología advirtió que podría seguir por encima de 100 en los próximos días (Foto: REUTERS)

Cuáles son los síntomas de alerta

Las autoridades sanitarias pidieron prestar atención a cualquier signo relacionado con la inhalación de humo o partículas contaminantes.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

Tos persistente.

Sibilancias.

Dificultad para respirar.

Dolor u opresión en el pecho.

Fatiga inusual.

En caso de presentar dificultades respiratorias severas o dolor intenso en el pecho, recomendaron acudir inmediatamente a un centro de salud o comunicarse con el 911.

Recomiendan usar mascarillas N95 o KN95

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, pidió especialmente a las personas más vulnerables que reduzcan el tiempo que permanecen al aire libre hasta que mejoren las condiciones ambientales.

Además, las autoridades sanitarias aconsejaron utilizar mascarillas N95 o KN95, ya que ofrecen una mayor capacidad de filtrado frente a las partículas finas presentes en el humo de los incendios.