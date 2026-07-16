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Argentina ya piensa en España: así fue el primer entrenamiento de la Scaloneta antes de la final del Mundial

Con trabajos regenerativos para los titulares, el seleccionado nacional volvió a las prácticas de cara al último encuentro de la Copa del Mundo.

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Así fue el primer entrenamiento de la Scaloneta antes de la final del Mundial. (Foto: Reuters).

Así fue el primer entrenamiento de la Scaloneta antes de la final del Mundial. (Foto: Reuters).

La Selección argentina dejó atrás la histórica victoria ante Inglaterra y ya puso la mira en la gran final del Mundial 2026, donde enfrentará a España con el objetivo de conquistar una nueva estrella. El equipo de Lionel Scaloni realizó este jueves su primer entrenamiento tras la semifinal, con trabajos regenerativos para los titulares, una imagen relajada de Lionel Messi y un gesto de Enzo Fernández que no pasó inadvertido en las redes sociales.

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Luego del triunfo por 2-1 sobre Inglaterra, el plantel argentino se entrenó en el complejo del Atlanta United, donde permaneció concentrado antes de emprender el viaje hacia Nueva Jersey, sede de la final del domingo.

La práctica comenzó a las 12.30 (hora argentina) y los primeros 15 minutos estuvieron abiertos a la prensa. Los futbolistas que fueron titulares realizaron tareas regenerativas bajo las órdenes del preparador físico Luis Martín, mientras que quienes tuvieron pocos o ningún minuto frente a Inglaterra llevaron adelante ejercicios de mayor intensidad para equilibrar las cargas.

Entre las imágenes que dejó la jornada sobresalió una escena ya habitual: Lionel Messi, junto a Leandro Paredes, Enzo Fernández y Julián Álvarez, apareció descalzo sobre el césped, relajado y sonriente durante el inicio de los trabajos.

El seleccionado nacional volvió a las prácticas. (Foto: Reuters)

El seleccionado nacional volvió a las prácticas. (Foto: Reuters)

No es una costumbre nueva para el capitán argentino. En varias oportunidades se lo vio caminar descalzo sobre el césped, tanto en los entrenamientos como en la academia del Inter Miami mientras observaba jugar a sus hijos.

Uno de los momentos que más repercusión generó llegó fuera de la cancha. Enzo Fernández compartió en su cuenta de Instagram una fotografía junto a Messi y Paredes durante el entrenamiento, pero el detalle estuvo en la música elegida.

El mediocampista utilizó como banda sonora "Wonderwall", el clásico de Oasis que suele acompañar los festejos de la selección inglesa. La elección fue interpretada por muchos hinchas como un sutil guiño después de la eliminación de Inglaterra en semifinales.

Scaloni anticipó que podría haber cambios para la final

Tras la clasificación, Lionel Scaloni volvió a remarcar que ningún futbolista tiene asegurado su lugar y dejó abierta la posibilidad de realizar modificaciones para enfrentar a España.

"Cómo no me va a doler dejar a Rodrigo De Paul en el banco... Me duele porque me siento identificado con él por su manera de jugar. Pero hacemos lo que creemos que el partido necesita. Nos podemos equivocar, pero todas las decisiones son por el bien del equipo", explicó el entrenador.

Lionel Scaloni cotejará el estado físico de su plantel y empezará a evaluar variantes de cara a la final contra España. (Foto: REUTERS)

Lionel Scaloni cotejará el estado físico de su plantel y empezará a evaluar variantes de cara a la final contra España. (Foto: REUTERS)

El DT recordó además que otros referentes también fueron suplentes en distintos momentos del ciclo, como Leandro Paredes, Nicolás Otamendi y Ángel Di María, y destacó que todos entendieron siempre la prioridad del grupo por encima de las individualidades.

España llega con más descanso que Argentina

Otro de los factores que analiza el cuerpo técnico es el desgaste físico. Argentina afrontó un camino exigente hacia la final, con dos series que se extendieron al tiempo suplementario: frente a Cabo Verde en dieciseisavos y contra Suiza en cuartos de final.

España, en cambio, resolvió todas sus eliminatorias durante los 90 minutos reglamentarios y, además, disputó su semifinal un día antes que la Albiceleste, por lo que llegará con una jornada adicional de recuperación. Pese a esa diferencia, Scaloni se mostró confiado.

"España es un gran equipo. Fue un justo ganador de la semifinal y le ganó muy bien a un rival muy difícil. Nosotros ya lo habíamos analizado en marzo. Han cambiado algunas cosas, pero siguen siendo un gran equipo. Estamos preparados para afrontarlo", afirmó.

El MetLife Stadium de Nueva York albergará la gran final del Mundial 2026 (Foto: Reuters)

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Viaje a Nueva Jersey y últimos ensayos antes de la final

Tras el entrenamiento en Atlanta, la delegación argentina emprendió viaje rumbo a Nueva Jersey, donde quedará concentrada para disputar la final del Mundial.

Este viernes el plantel realizará una nueva práctica con acceso parcial para la prensa y habrá zona mixta con declaraciones de algunos futbolistas. El sábado será el turno de la última conferencia de prensa de Lionel Scaloni antes del duelo decisivo frente a España, donde la Selección buscará volver a escribir una página histórica.

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