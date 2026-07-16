Argentina ya piensa en España: así fue el primer entrenamiento de la Scaloneta antes de la final del Mundial

El seleccionado nacional volvió a las prácticas. (Foto: Reuters)

No es una costumbre nueva para el capitán argentino. En varias oportunidades se lo vio caminar descalzo sobre el césped, tanto en los entrenamientos como en la academia del Inter Miami mientras observaba jugar a sus hijos.

Uno de los momentos que más repercusión generó llegó fuera de la cancha. Enzo Fernández compartió en su cuenta de Instagram una fotografía junto a Messi y Paredes durante el entrenamiento, pero el detalle estuvo en la música elegida.

El mediocampista utilizó como banda sonora "Wonderwall", el clásico de Oasis que suele acompañar los festejos de la selección inglesa. La elección fue interpretada por muchos hinchas como un sutil guiño después de la eliminación de Inglaterra en semifinales.

Scaloni anticipó que podría haber cambios para la final

Tras la clasificación, Lionel Scaloni volvió a remarcar que ningún futbolista tiene asegurado su lugar y dejó abierta la posibilidad de realizar modificaciones para enfrentar a España.

"Cómo no me va a doler dejar a Rodrigo De Paul en el banco... Me duele porque me siento identificado con él por su manera de jugar. Pero hacemos lo que creemos que el partido necesita. Nos podemos equivocar, pero todas las decisiones son por el bien del equipo", explicó el entrenador.

Lionel Scaloni cotejará el estado físico de su plantel y empezará a evaluar variantes de cara a la final contra España. (Foto: REUTERS)

El DT recordó además que otros referentes también fueron suplentes en distintos momentos del ciclo, como Leandro Paredes, Nicolás Otamendi y Ángel Di María, y destacó que todos entendieron siempre la prioridad del grupo por encima de las individualidades.

España llega con más descanso que Argentina

Otro de los factores que analiza el cuerpo técnico es el desgaste físico. Argentina afrontó un camino exigente hacia la final, con dos series que se extendieron al tiempo suplementario: frente a Cabo Verde en dieciseisavos y contra Suiza en cuartos de final.

España, en cambio, resolvió todas sus eliminatorias durante los 90 minutos reglamentarios y, además, disputó su semifinal un día antes que la Albiceleste, por lo que llegará con una jornada adicional de recuperación. Pese a esa diferencia, Scaloni se mostró confiado.

"España es un gran equipo. Fue un justo ganador de la semifinal y le ganó muy bien a un rival muy difícil. Nosotros ya lo habíamos analizado en marzo. Han cambiado algunas cosas, pero siguen siendo un gran equipo. Estamos preparados para afrontarlo", afirmó.

El MetLife Stadium de Nueva York albergará la gran final del Mundial 2026 (Foto: Reuters)

Viaje a Nueva Jersey y últimos ensayos antes de la final

Tras el entrenamiento en Atlanta, la delegación argentina emprendió viaje rumbo a Nueva Jersey, donde quedará concentrada para disputar la final del Mundial.

Este viernes el plantel realizará una nueva práctica con acceso parcial para la prensa y habrá zona mixta con declaraciones de algunos futbolistas. El sábado será el turno de la última conferencia de prensa de Lionel Scaloni antes del duelo decisivo frente a España, donde la Selección buscará volver a escribir una página histórica.