A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
CONFESIÓN

Ronnie Arias destapó la interna con Andy Kusnetzoff y contó por qué dejó Perros de la calle

Invitado a Bondi Live, Ronnie Arias recordó su paso por Perros de la calle, apuntó contra Andy Kusnetzoff y reveló el motivo de su inesperada salida.

16 jul 2026, 19:19
Banner seguínos en google Primicias Ya
ronnie arias y andy kusnetzzoff
ronnie arias y andy kusnetzzoff

Ronnie Arias sorprendió al revelar un desconocido episodio de su paso por Perros de la calle, el histórico programa radial de Andy Kusnetzoff. Invitado a Bondi Live, el periodista recordó la difícil experiencia que vivió en el ciclo y apuntó contra el conductor al hablar del trato que recibió durante ese período.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito le preguntó, con ironía, por su paso por el programa. "Perros de la calle ¿trabajaste ahí? y la pasaste re bien". "Para el orto", respondió Ronnie con total sinceridad y entre risas.

Leé también

Explosiva revelación de Yanina Latorre sobre Pampita y Andy Kusnetzoff: "No la puede ni ver"

Explosiva revelación de Yanina Latorre sobre Pampita y Andy Kusnetzoff: “No la puede ni ver”

A partir de allí, el periodista profundizó en su experiencia y aseguró que, pese al vínculo que llegó a tener con Kusnetzoff, la convivencia laboral terminó siendo muy complicada. "Yo llegué a querer a Andy, pero él se encarga, por ejemplo: 'Vos no hablés que no sos periodista'", contó Ronnie.

Sorprendido por la confesión, De Brito quiso saber cuál había sido entonces el motivo de su incorporación al ciclo. "¿Para qué te habían llamado si no eras nada?", le preguntó. "Para que te hagan mierda. Te voy a contar el final", respondió Ronnie antes de revelar una situación que, según contó, ocurrió tiempo después de su salida del programa.

"Al año siguiente va Griselda Siciliani: 'Andy, ¿dónde está Ronnie? 'Ah, no sabemos. Un día no vino más'. Y Griselda le dice: 'No te dura nada'", recordó. "Pero este era el del maltrato entonces. Yo pensé que me hablabas de La cien, de otra cosa", comentó el conductor. "En La cien hubo otra cosa. En La cien era plata", aclaró Ronnie, diferenciando ambas experiencias laborales.

Luego, el periodista dio más detalles sobre el clima que se vivía en Perros de la calle y mencionó la actitud que, según él, tenía una de sus compañeras cada vez que intervenía al aire. "Sí, yo te voy a contar una cosa. Yo hablaba y Evelyn Botio hacía", dijo mientras imitaba el gesto de alguien con ganas de vomitar.

Además, recordó cuál era la reacción de Kusnetzoff frente a esa situación. "Y Andy decía: '¿Por qué no pueden ser amigos?'. Lo que pasa que Andy elige a quién darle y primero era Evelyn. Cuando se cansó de Evelyn...", contó. "Te tocó a vos", completó Ángel de Brito. "Me tocó a mí", cerró Ronnie, dejando al descubierto una experiencia que, hasta ahora, nunca había relatado públicamente con ese nivel de detalle.

Cuál fue la desgarradora confesión de Andy Kusnetzoff por la muerte de Ernestina Pais

Andy Kusnetzoff eligió expresarse en Instagram para despedir a Ernestina Pais, sin protocolos ni formalidades. El conductor compartió un mensaje atravesado por la tristeza más pura: “Hay muertes que uno entiende. O por lo menos intenta entender. Y hay otras que te dejan en shock, mirando un punto fijo, sin saber muy bien qué decir. La muerte de Ernestina me pegó así”.

En ese escrito, Andy recordó cómo comenzó la relación que los unía: “Nos conocimos en el colegio. Éramos chicos”. Desde allí reconstruyó el recorrido de una amistad que se mantuvo firme con los años, marcada por experiencias compartidas en la misma generación: “el humor, las noches, las charlas, la radio, Metro, CQC”.

El conductor definió a Ernestina como alguien con quien “nunca perdés del todo el hilo. Porque son de las tuyas”. Esa sensación de pertenencia, explicó, es lo que vuelve más difícil aceptar su partida.

En uno de los fragmentos más conmovedores, Kusnetzoff escribió: “Hay días en los que uno siente que el tiempo empieza a apurarse. Que de golpe ya no se van los padres de nuestros amigos, sino nuestros amigos, nuestra generación, la gente con la que crecimos”. Y cerró con una confesión que resume su impotencia: “Me gustaría hacer algo, pero no sé qué hacer. Y quería decir algo, pero no sé qué más decir”.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Andy Kusnetzoff Ronnie Arias

Lo más visto